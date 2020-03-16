16 твитов от людей, которые признались, что жизнь с ними совсем не сахар (Хотя кому как повезет)

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Совсем недавно пользователи твиттера запустили флешмоб «Жить со мной — это...», в рамках которого наперебой рассказывали друг другу о своих странных привычках и особенностях характера. Выяснилось, что одни из них настоящие поборники чистоты, другие боятся незнакомцев, третьи могут внезапно начать петь финскую польку, а четвертые все время пасутся у холодильника.

Когда мы в AdMe.ru читали эти твиты, кое-где узнавали самих себя. Вполне возможно, что и вы найдете здесь близкого по духу человека. А в качестве бонуса к статье читайте твит-размышление на тему «Каково это — жить со свекровью».

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Бонус: «Жить со свекровью — это...»