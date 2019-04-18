16 твитов от людей, которые привыкли во всем искать подвох и уже не могут остановиться
У вас бывали такие дни, когда буквально во всем — в словах, в погоде, в общении — вам чудился какой-то подвох? Даже если да, поверьте, людей из этой подборки уже никому не переплюнуть, ведь они в этом деле настоящие мастера. Причем с хорошим чувством юмора.
AdMe.ru не смог пройти мимо таких жизненных и искрометных твитов. Скажите, какие ситуации вам особенно знакомы?
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Как вы заметили, подобные мысли можно отнести к состоянию тревожности. Однако если относиться к этому проще и с юмором, то окажется, что все не так уж и страшно. Какие ситуации из личного опыта вы могли бы сюда добавить?