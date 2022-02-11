16 твитов о родительских собраниях, которые одинаково не переваривают как дети, так и взрослые

Родительское собрание — мероприятие, при упоминании которого у людей дергается глаз сначала в школьные годы, а затем и во взрослой жизни, когда у самих появляются дети. Только мы перестаем трястись, перемывая гору посуды в ожидании мамы после общения с классным руководителем, как уже отпрашиваемся с работы пораньше и снова усаживаемся за парту слушать учителя. Впрочем, как любят говорить сами педагоги, в работе с детьми самое трудное — работа со взрослыми.