16 твитов о родительских собраниях, которые одинаково не переваривают как дети, так и взрослые
Родительское собрание — мероприятие, при упоминании которого у людей дергается глаз сначала в школьные годы, а затем и во взрослой жизни, когда у самих появляются дети. Только мы перестаем трястись, перемывая гору посуды в ожидании мамы после общения с классным руководителем, как уже отпрашиваемся с работы пораньше и снова усаживаемся за парту слушать учителя. Впрочем, как любят говорить сами педагоги, в работе с детьми самое трудное — работа со взрослыми.
Мы в AdMe.ru перечитали о родительских собраниях немало твитов, написанных людьми, у которых они вызывают совершенно разные ассоциации. Но каждого из них легко понять.
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А вам есть что вспомнить о родительских собраниях?
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