16 твитов и СМС от людей, которые катастрофически друг друга не поняли

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Взаимопонимание — важный компонент любых отношений, но когда с ним происходят проблемы, это часто выливается в неожиданные и курьезные ситуации. А благодаря всемирной паутине мы можем понаблюдать, как другие люди преодолевают такие трудности, пусть и не всегда успешно.