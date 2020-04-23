16 твитов и СМС от людей, которые катастрофически друг друга не поняли
Взаимопонимание — важный компонент любых отношений, но когда с ним происходят проблемы, это часто выливается в неожиданные и курьезные ситуации. А благодаря всемирной паутине мы можем понаблюдать, как другие люди преодолевают такие трудности, пусть и не всегда успешно.
Мы в AdMe.ru любим посмеяться над жизненными историями, в которых легко узнать каждого из нас. Герои сегодняшней подборки — люди, которые столкнулись с чудовищной путаницей и стали жертвой совершенно непредвиденных обстоятельств.
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А какие казусы случались в вашей жизни из-за сильного недопонимания?