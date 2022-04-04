16 твитов с развязкой, которая была бы достойна комедии Шекспира
Чтобы поднять себе настроение, достаточно полюбоваться цветами, прогуляться в солнечный день или просто вволю посмеяться. Учеными замечено, что даже смех через силу помогает справляться с депрессией, стрессом и делает нас счастливее.
И чтобы вам не пришлось сломя голову бежать в цветочный магазин или ждать солнечной погоды, редакция AdMe.ru приготовила подборку твитов с курьезной развязкой, которая прямо сейчас может немного повысить ваш жизненный тонус.
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А какие казусы происходили с вами за недавнее время?
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