16 туалетных комнат, дизайн которых настолько специфичен, что уж лучше потерпеть до дома

Туалет — это пространство, где человек должен чувствовать себя комфортно. Но это в теории. На деле же некоторые владельцы гостиниц, кафе и квартир проявляют чудеса креатива. Непонятно, удобно ли им самим бывать в таком месте, а обычные посетители по достоинству «оценили» атмосферу.

Мы в AdMe.ru полагаем, что с задорными комментариями пользователей эта подборка стала особенно хороша. Мы и бонусы припасли: в первом покажем древний английский туалет, и вы сами поймете, почему его сравнивают с гжелью. А во втором увидите оригинальное объявление, оставленное в туалете.

Что за грязнули! А, нет, показалось

Если приблизиться к этому унитазу, то можно услышать, как шумят сточные воды. © C***FaceNinja / Reddit

«Санузел у родителей. Каждый раз я ударяюсь головой о наклонный потолок. И да, тут есть телефон»

Такой вот туалет на стоянке для грузовиков в Кентукки

Искусственная трава в мужском туалете

О да, мне просто необходимо чувствовать траву под пальцами ног в процессе. © Grybas_akropolyje / Reddit

Ноль приватности

Уборные в средней школе — это дичь

«Я тут на днях в парикмахерской решила в туалет сходить»

«Сначала я подумал, что это писсуар»

Неописуемый простор туалета в хрущевке

Так, на всякий случай: не советую заводить кота. © chitez / Pikabu

Когда унитаз интригующе стоит рядом с окном

Почему?

Спиной к спине, так сказать

Полный сервис 2 в 1

На первый взгляд ничего страшного. Но представьте, что человек выходит из кабинки и открывает дверь. Тому, кто будет стоять у писсуара, очень не повезет

«Ребят, у меня в школе есть такая зловещая кабинка с красным светом»

«Зашли в заведение, сделали заказ. Заглянул в туалет... Вот думаю: уйти или все-таки пообедать здесь?»

Бонус № 1: «Изысканный туалет в доме клиента. Здание — памятник архитектуры, город Сомерсет»

Бонус № 2: «Так и хочется спросить: „А вы вот все-все наблюдаете?“»