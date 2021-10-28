16 трагикомических историй, которые доказывают, что нельзя недооценивать детский интеллект

Зачастую взрослые невольно воспринимают детей как пока еще поверхностных и не слишком вдумчивых людей. Однако те, кто общается с ними чаще остальных, не понаслышке знают, какую неожиданно здравую логику и последовательность суждений они способны демонстрировать время от времени, повергая всех окружающих в шок.

Мы в AdMe.ru просто обожаем истории об уморительных детских перлах и шалостях. И поэтому просто не смогли пройти мимо этой чистейшей порции позитива и не поделиться ею с вами.

Только что узнал, что наш 9-летний сын провел над нами эксперимент. У него выпал зуб, который он держал под подушкой 3 дня и никому об этом не рассказывал. Потом он рассказал нам о нем и на следующую ночь, конечно, нашел под подушкой деньги. В итоге он изобличил нас в том, что зубной феи не существует, предъявив свои веские доказательства. © RogueDadMD / Twitter

На днях заметила, что мой 10-летний сын возвращается со школы с одной и той же одноклассницей. Придерживает ей школьную входную дверь, затем они мило прощаются и идут в разные стороны. Решила его подколоть немного. Спрашиваю: «Жень, влюбился, что ли?» Он на меня серьезно смотрит и отвечает: «Мам, ну какая любовь в нашем возрасте? Просто Катя самая адекватная, умная и интересная в нашем классе. Нам нравится общаться. Я сначала выучусь хорошо, а там, может, уже и подумаю!» Эх, а я в его возрасте велась на россказни одноклассника о любви и делала за него домашку. © Палата № 6 / VK

Я воспитательница, и однажды у меня был дошкольник, который уже прекрасно умел читать, но постоянно плакал из-за того, что остальные дети такие глупые. © Kari_Renea / Reddit

Как-то раз дочка посмотрела мне прямо в глаза и сказала: «Папа, несмотря ни на что мы должны идти дальше и с надеждой встречать новый день». Я просто хочу знать, что они там, черт возьми, делают в дошкольных классах, что это вогнало ее в такой стресс и привело к подобным умозаключениям. © TheLateSh0w / Twitter

«Мой сын решил, что будет смешно поставить игрушку перед детским монитором».

Несколько недель назад буквально пытался утомить своего 3-летнего сына, чтобы он поскорее заснул, рассказывая ему все, что я знаю о ядерной физике и физике элементарных частиц. Честно говоря, когда-то это было моей специальностью. И с тех пор каждую ночь, когда я укладываю его спать, он говорит: «Расскажи мне об атомах, папа». © detly /Twitter

Однажды, когда мне было 12 лет, папа попросил меня вставить диск в DVD-плеер, а я спросила, что получу взамен. Он ответил: «Получишь половину выигрыша с бесполезных лотерейных билетов». В итоге он выиграл $ 60 и отдал мне $ 30. Я была очень довольна собой, но он, конечно, позлился. © meladoodle / Tumblr

Когда мне было 7 лет, родители часто оставляли меня под присмотром старшего брата. Единственное, чем мы занимались, — это пересматривали раз за разом «Крестного отца». Однажды родители пришли с работы, мама попросила меня убрать игрушки, а я, недавно посмотревшая фильм, ответила ей: «Ты просишь меня, но ты делаешь это без уважения». Помню, что брату тогда влетело от родителей за то, что он при мне смотрел «взрослые» фильмы. © Палата № 6 / VK

Мой одноклассник любил спать на уроках математики. Однажды учитель попросил его решить задачку возле доски, чтобы проучить. Он проснулся, без особого труда разделался с заданием, потом сел за парту и снова уснул. Позже учитель повторил то же самое еще несколько раз. Результат был аналогичный. В итоге учитель просто смирился с его желанием и позволил спать до конца года. © MagnusT / Reddit

«Вот так мой ребенок видит меня и жену».

Дети такие странные. Только что у меня на крыльце собралась банда из 7-летних пацанов, которые требовали показать моего кота. У них даже был лидер. Еще прежде чем я успела их поприветствовать, открыв дверь, он сказал: «Где твой кот? Я знаю, что он там. Мы видели его в окне, и он очень толстый». Я даже как-то растерялась. © innerviscosity / Twitter

Подслушала разговор младшего брата с мамой. Он спросил, можно ли пригласить к нам в гости его друзей. Наша достаточно строгая мама всегда была против такого и не разрешила. Она аргументировала свой запрет тем, что я выросла без друзей в гостях и ничего со мной не случилось. Тогда брат помолчал-помолчал и выдал: «Ну так именно поэтому я этого и хочу! Я потом вырасту, гостей можно будет приглашать, а друзей-то у меня больше не будет, ведь у взрослых их нет!» Не знаю, в кого он такой умный, но мама поразмышляла и в итоге разрешила. © Палата № 6 / VK

Отправляла сына в этом году в 5-й класс. Стою смотрю на линейку, ребенка и понимаю, как быстро эта кроха выросла. Так растрогалась, что аж пустила слезу. Но сын нарушил торжественность момента фразой: «Мам, ну самому тошно, перестань». © Палата № 6 / VK

Оставалось буквально 30 секунд до конца урока, и мой друг уже начал собирать вещи. Учитель поначалу будто и не придал этому значения, но, когда прозвенел звонок и приятель встал из-за парты, он вставил классическую фразу: «Не звонок отпускает вас с урока, а я». На что друг не реагирует, доходит до двери, отвечает: «Если он решает, когда мне приходить, то он же и решает, когда уходить» — и просто уходит. © Brendan1214 / Reddit

«Попросила детей проверить, сколько яиц у нас осталось. Цитата: „У нас их полно“».

Сказала племяннику, что у него теперь в желудке вырастет арбуз из-за того, что он проглотил несколько косточек, и это без шуток. А он посмотрел мне прямо в глаза и ответил: «Нет, потому что туда не попадает солнечный свет. Так что ты ошибаешься и, видимо, плохо училась в колледже». Ему 7 лет. © GracieGrayC / Twitter

В 6-м классе надо мной очень сильно издевалась одна девочка. Однажды мы ругались и собрали вокруг себя целую толпу. Она ухмыльнулась и говорит: «Ты глупая богатенькая пустышка». Все сразу загудели, а я подумала несколько секунд, потом достала $ 20 из своего кошелька, вложила ей в руку и сказала: «Купи себе подколы получше». Клянусь, вся столовая взорвалась хохотом. © silenthill / Tumblr

В общем, стою я и выбираю цветы в цветочном, как вдруг вижу: заходят мальчик и девочка, на вид обоим лет по 7–8. Девочка говорит: «А купи мне розочку». На что парнишка ей спокойно отвечает: «А может, я тебе так ₽ 200 дам, и ты, наконец, уже замолчишь?» Она: «Логично: куплю лучше шоколадку и поделюсь с тобой!» Лично мне кажется, что они созданы друг для друга. Я просто уверен в этом! © Палата № 6 / VK

Преподавал в 1-м классе. Дал детям задание написать сочинение о Дне благодарения, но сначала нужно было нарисовать свою семью, празднующую это событие. Одна девочка нарисовала только стол и стулья. Я был уверен в том, что она просто ленится, поэтому попытался направить ее и спросил, где еда и ее семья. На что она немедленно выдала: «Они моют посуду». Пришлось отдать ей должное, ведь она придумала очень логичный аргумент в пользу невыполнения задания. © 1robotsnowman / Reddit