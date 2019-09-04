16 точных комментов от пользователей с нестандартным взглядом на мир
Если бы чувство юмора можно было накачать, как мышцы, мы бы не пропускали ни одной тренировки. Ведь умение вовремя вставить удачную шутку, как по мановению волшебной палочки, решает проблемы и останавливает ссоры. А еще помогает собрать сотни лайков в сети, где пользователи ценят острое слово как нигде больше.
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Фото на превью lyalyafei / Pikabu