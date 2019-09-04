16 точных комментов от пользователей с нестандартным взглядом на мир

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Если бы чувство юмора можно было накачать, как мышцы, мы бы не пропускали ни одной тренировки. Ведь умение вовремя вставить удачную шутку, как по мановению волшебной палочки, решает проблемы и останавливает ссоры. А еще помогает собрать сотни лайков в сети, где пользователи ценят острое слово как нигде больше.