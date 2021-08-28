16 типов врачей, которые можно встретить в любой клинике

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Врач — это, пожалуй, самая замечательная и важная профессия в мире. Именно к докторам мы бежим со всех ног, едва почувствовав недомогание. К сожалению, болезненное состояние часто отрицательно влияет на поведение человека. Люди нервничают, и от этого становятся раздражительными. А постоянное общение с испуганными пациентами накладывает определенный отпечаток на характер врача.

Мы в AdMe.ru решили составить шуточный список типажей медицинских работников, с которыми хотя бы раз встречался каждый из нас.

Пессимист. Обязательно поведает пациенту, что все плохо и лечение растянется надолго

Любитель «мудрых» высказываний. У него в кармане найдутся стандартные фразы на все случаи жизни

Энтузиаст. Настоящий любитель своего дела. Его восхищает все: от большого прыщика до сложного кариеса

Доктор нарасхват. Даже короткий перерыв на обед для него счастье: пациенты толпами штурмуют его кабинет

Неуверенный. Ужасно волнуется перед постановкой диагноза и ищет информацию в цифровых источниках

Бескомпромиссный. Ему хватает беглого взгляда, чтобы понять, что именно происходит с его подопечными

Доктор-душка. Даже с брутальными пациентами обращается как с малыми детьми

Суровый травматолог. Выглядит пугающе, но на самом деле — само обаяние и забота

Исследователь. Неустанно ищет редкие и любопытные хвори. И очень радуется, когда находит

Мудрый педиатр. Всегда готов к самым каверзным вопросам и невероятным ситуациям

Фокусник. Волшебным образом умудряется всех успокоить и отвлечь внимание и взрослых, и маленьких пациентов

Перестраховщик. Готов проводить любое количество исследований, лишь бы поставить правильный диагноз

Перфекционист. Пациенты для него — произведения искусства, которые нужно довести до полного совершенства

Шутник. Знает, что без толики юмора никак нельзя обойтись. Правда, юмор этот бывает очень черным

Следователь. Искренне верит, что все люди лгут. А потому подозревает своих пациентов во всех грехах

Супермен. Не щадит себя и горит на работе, стараясь помочь всем, кому только можно