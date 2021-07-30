16 типов клиентов, от которых у работников сферы обслуживания дергается не один глаз, а два

В комедии «Нет вестей от Бога» героиня Пенелопы Крус работает официанткой в баре с нескончаемым потоком клиентов. Так киноделы изобразили один из кругов ада. Согласитесь, работа с людьми бывает тем еще испытанием.

Мы в AdMe.ru выдели самые сложные типажи клиентов. После общения с такими «товарищами» порой нужна валерьянка. Но все мы люди и в разные моменты жизни примеряем на себя эти роли. Посмотрим, узнаете ли вы кого-нибудь или, может, даже себя.

Деспот

Изначально всем недоволен. Будет грозить вам жалобами и увольнением. С ним лучше избегать прямой конфронтации и общаться рационально.

Срочник

Есть такой тип заказчиков, которым все нужно было сделать еще вчера. Люди «в мыле» выполняют заказ, а клиенту «уже не надо». Или оказывается, что в запасе было еще несколько дней. Особенно от таких людей страдают дизайнеры, копирайтеры и рекламщики.

Незнайка

Этот тип клиентов не знает, что ему нужно. Классическое «А у вас есть такое же, только с перламутровыми пуговицами?» доведет до истерики любого продавца.

Знайка

Их коронная фраза, даже если они не говорят ее вслух: «Я знаю лучше». Это клиенты, которые всегда поучают специалиста, как нужно делать, а потом жалуются, что им сделали не то.

«Особый» клиент

Этот типаж желает выделиться из «серой массы» и быть не как все. К примеру, просит в кафе и ресторанах готовить блюда по странным рецептам, ну а потом, конечно же, недоволен.

Воришка

Их девиз — «Ничего не должно достаться врагу». Эти люди не ездят в отпуск с полотенцем, зато возвращаются сразу с двумя. По понятным причинам обожают «шведские столы» и фуршеты.

Опоздун

Правило хорошего тона — не опаздывать и не красть чужое время. Однако опоздуны еще в школе вечно вбегают в класс самыми последними. С возрастом ничего не меняется: такие люди, наверное, умудрятся опоздать на собственную свадьбу и похороны. Постоянно прибегают в лучшем случае впритык на прием к врачу и к парикмахеру.

Болтун

Эти люди настроены доброжелательно, но есть проблема: начав болтать, они перескажут вам всю свою биографию и, возможно, так ничего и не купят. Встречаются в очередях в аптеке и на рынке.

Жадина

Считают, что копейка рубль бережет, и искренне не понимают, зачем давать чаевые «этим дармоедам». Да еще и придираться будут, что с них якобы требуют слишком много денег.

Прилипала

Они считают работников сферы услуг кем-то вроде своих психологов и бесплатных консультантов. Особенно от таких клиентов натерпелись риелторы и сотрудники турфирм. Если в номере отеля нет свежих полотенец — это повод позвонить в час ночи.

«Я передумал»

Некоторые работники сферы услуг получают деньги с комиссии, к примеру риелторы. И просто беда, когда клиент ходит-ходит по квартирам, выбирает-выбирает, а потом раз — и передумал.

Молчун

Молчуну действительно нужна покупка, но он боится продавцов (и людей в целом) и уверен, что ему будут что-то впаривать. Заходит в магазин, «не замечая» сотрудников, и уходит с пустыми руками, если сам ничего не выбрал.

«Аристократ»

Яркий представитель такого типажа — девушка из клипа «Экспонат», в народе известного как «На лабутенах». В общественных местах эти люди блистают своей «отсутствующей эрудицией». Вечно пытаются заказать крутоны в столовке и чашечку свежемолотого «экспрессо».

«Заплачу позже»

Некоторые думают, что задерживать оплату — это нормально. Причем это могут быть вполне состоятельные люди, вот что самое удивительное. От них особенно страдают ремонтники и мебельщики.

Халявщик

Не упустят ни одной акции. Эти люди могут купить по скидке еду, которую даже не едят. Будут просить дополнительную скидку, даже если она уже включена. Постоянно «стреляют» скидочные карты у знакомых, когда пора бы завести свою.

Экономщик

Главный критерий покупки для них — цена, а не качество. Они бездумно гоняются за скидками в салонах красоты и не понимают, почему прием у опытного мастера стоит денег. Ну а потом жалуются друзьям на некачественную стрижку или маникюр.