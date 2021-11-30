16 телефонных разговоров, финал которых не смог бы предсказать даже победитель «Битвы экстрасенсов»
Наверняка вы хотя бы раз сами звонили по «неправильному» номеру или вас набирали по ошибке. Но для героев нашей сегодняшней подборки случайный разговор по телефону стал настоящим приключением — такого даже в кино не придумают.
Мы в AdMe.ru прошерстили интернет в поисках телефонных эпопей с интригующей развязкой. В качестве бонуса вас ждет история про нерадивую студентку, которая однажды не отключила телефон на парах.
- Моей жене однажды позвонила разъяренная женщина с претензиями: «Откуда ты знаешь моего мужа? Я нашла твой номер у него в телефоне!» Ревнивица описала своего супруга и место, где моя жена и ее муж якобы познакомились. Жена: «Уважаемая, это невозможно, я живу в 900 км от вашего города. Вы думаете, я села на самолет? Знаете ли, неудобно летать туда-сюда, ведь по утрам я отвожу своих детей в школу». Мы предположили, что женщина, с которой флиртовал изменщик, не хотела с ним связываться и просто продиктовала левый номер. Ну и так совпало, что это номер моей жены. © Jonathan Schaper / Quora
- Позвонил незнакомый мужчина. Спросил кого-то, понял, что не туда попал, но не растерялся, а тут же сообразил: «Слушайте, вы же женщина, значит, знаете, как жарить рыбу?» Я рассказала, меня поблагодарили и повесили трубку. © Наталья Головишина / Facebook
- Звонок с незнакомого номера. Ну, думаю, снова кредит будут предлагать. Взял трубку, а там неуверенный женский голос сообщил, что ищет родственников, и назвал девичью фамилию моей бабушки. В тот момент я понял, что не зря составлял генеалогическое древо. Ведь моя бабуля в 1918 году закончила институт. Я знал, что в те времена для женщины это было нетипично. Но я и понятия не имел, что бабушка была их первой женщиной-выпускницей! Институт праздновал юбилей и искал информацию о студентах. Горжусь бабулей. © Nick M / Quora
- Пыталась дозвониться в кинотеатр «Космос», долго не брали трубку. И наконец слышу: «Алло», я от радости: «Это „Космос“?» Спокойный мужской голос в ответ: «Нет, это Земля». Вспоминаю и ржу до сих пор. © Татьяна Онипко / Facebook
- Помню коллегу одну, ставшую легендой филиала. Девочка-стажер получила в работу очень вредного клиента.
— Иван Иваныч, здравствуйте! Ирина, «Классная Компания», найдете для меня минутку поговорить?
— Ира, я вашу классную компанию и классный продукт прекрасно знаю, звоните мне каждые 3 месяца же!
— Ну так что, будете брать, раз продукт, сами говорите, классный?
— А че он сейчас у вас стоит?
— 50 тысяч в год. Потянете?
Подавившись чем-то там:
— Хм, ну потяну.
— Отлично, отправляю счет на почту.
Через полчаса оплатил. © Dant / Pikabu
- Разбудил меня звонок телефона.
— Доброе утро! Вы репетитор по математике?
— Доброе! Да, я вас слушаю.
— Нужен репетитор для мальчика, 10-й класс.
— Извините, на 10-й класс мест нет.
— Зачем же вы трубку берете тогда? (Короткие гудки.)
Хорошо, что сами сбросили, потому что ответ я до сих пор не придумала. © ladarka / Pikabu
- Мы с женой только поженились, а домой стали названивать женщины и спрашивать Эдуарда. Я не понимал, откуда у них мой номер, но предупредил жену. И вот меня нет дома, звонок, девушка: «Можно услышать Эдуарда?»
Жена: «Его нет дома, а кто это?»
Девушка: «А ты сама-то кто?»
Жена: «Я его жена!»
Девушка: «Да не ври мне, разве в городе есть другой Эдуард ХХХ?»
Теперь мы знали фамилию моего тезки. Уверен, он специально давал своим подружкам мой номер. Но я нашел его номер в телефонном справочнике, и теперь, когда женщины звонят нам, мы даем им правильный номер. © Carlos Eduardo Strauch / Quora
- — Ресепшен, Арина, добрый вечер.
— Алиночка, тут такое дело...
— Вообще-то меня зовут Арина.
— Вообще-то я калтавлю. © ramalmighty / Pikabu
- Работал начальником цеха, позвонил главному технологу, поговорили. А трубку он не отключил, и я минут 5 слушал его мнение обо мне. Евгений Сергеевич, привет тебе от «пучеглазого». © Sibirskix / Pikabu
- Мне удалили 3 зуба мудрости. Лежу дома, обколотый болеутоляющими. Челюсть опухла, ничего не соображаю. Звонок, женский голос:
— Миш, это ты?
— Да.
— Но у тебя странный голос.
Объясняю ей всю эту тему с зубами. Мы болтаем 10 минут, и я пытаюсь сообразить, кто это. Наконец, она спросила что-то про выходные, и тут я понял, что это точно недоразумение. И да, она звонила своему другу Мише и ошиблась на одну цифру! Это была молодая девчонка, она мне, незнакомцу, рассказала о своей беде. В итоге я дал контакты друга, который ей помог. Вот такой странный звонок. © Mike McGuire / Quora
- Подруге — Светке Орловой — один раз позвонили домой и спросили: «Это квартира Журавлевых?» А она, будучи в меланхолическом настроении, ответила: «Нет, здесь живут другие птицы». © Tatjana Martin / Facebook
- В детстве с подругой разговаривали по телефону. Она у себя дома, я у себя. «А давай наберем номер с закрытыми глазами и поговорим с тем, кто снимет трубку», — говорит она. Ну давай. Подруга позвонила первая и отчиталась: попала на милую женщину, поболтали про любимое варенье. Моя очередь. Я зажмуриваюсь и, прицеливаясь пальцем, накручиваю диск. Поднимает трубку женщина и говорит: «Здравствуй, а я только что с твоей подругой разговаривала. Ее любимое варенье вишневое, а твое какое?» Ух, как я испугалась. До сих пор не в курсе, что это было. © Salivan / AdMe
- Мне 18 лет. Я только-только встала с постели и еще толком не проснулась. Вся моя семья собралась у телевизора. Объявляли результаты экзаменов в школах, в том числе и в моей. Министр образования в прямом эфире звонил и поздравлял пятерку лучших учеников. Тут раздается звонок.
Мой отец берет трубку и шепчет: «Доча, это тебя». Я говорю: «Привет». Мужественный голос: «Привет. Это министр образования». Краем глаза я вижу, как моя семья хихикает: я так глупо выглядела в этот момент. И тут я слышу свой голос по телевизору!
Министр: «Поздравляю вас. Хотите ли вы сказать что-нибудь?» Я: «Эм, спасибо, что позвонили». Родные накинулись на меня с поздравлениями, куча людей кинулась писать мне в соцсетях. Все это время я думала: «Погодите, я еще зубы не почистила». © Salma Medina / Quora
- Дело было за неделю до Нового года. На автоответчике сообщение от какой-то очень пожилой женщины: она долго кается перед сестрой, плачет, просит перезвонить. Она упоминала имя сестры и ее дочери. И профессию сестры — педиатр. Я обзвонила все больницы, искала педиатра Светлану с дочерью Катей. Нашла. Позвонила. Рассказала все той Кате — она не особо отреагировала. Но на Новый год они мне все вместе позвонили и поздравляли. Они встретились и помирились. © Ирмали / AdMe
- Мама взяла трубку и говорит: «Алло», ей в ответ: «Деточка, позови кого-нибудь из взрослых». «Боюсь вас разочаровать, но старше меня тут никого нет». Больше «деточке» не звонили. © Белк Конопляный / Facebook
- У нас с мужем только родился первенец. Вдруг получаю звонок:
— Привет, Света.
— Привет.
— А я вот из армии вернулся. Ждала меня?
Я поднимаю челюсть с пола и спрашиваю: «А вы кому звоните?» Выяснилось, что внутри поселка номера были трехзначные и это сосед из армии пришел и позвонил своей девушке, но немного ошибся в цифрах, а имена совпали. © LuchikSweta / AdMe
Бонус: кошачий рингтон
- Сижу в универе на лекции, телефон отключить забыла. У меня на входящие СМС стоял сигнал — кошачий мявк. В общем, сижу и тут из сумки: «Мяу!» Почему-то вместо того, чтобы отключить звук, просто ответила на сообщение. Переписка продолжилась, и телефон еще пару раз мяукнул. Однокурсники в первый момент ничего не поняли, потом, видимо, догадались, кто мяукает, стали хихикать. А лектор после третьего мявка не выдержал и сказал: «Да накормите вы своего кота!» © Anastasia Chavez / Facebook
А какие казусы со звонками случались у вас?
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