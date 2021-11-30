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16 телефонных разговоров, финал которых не смог бы предсказать даже победитель «Битвы экстрасенсов»

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Наверняка вы хотя бы раз сами звонили по «неправильному» номеру или вас набирали по ошибке. Но для героев нашей сегодняшней подборки случайный разговор по телефону стал настоящим приключением — такого даже в кино не придумают.

Мы в AdMe.ru прошерстили интернет в поисках телефонных эпопей с интригующей развязкой. В качестве бонуса вас ждет история про нерадивую студентку, которая однажды не отключила телефон на парах.

  • Моей жене однажды позвонила разъяренная женщина с претензиями: «Откуда ты знаешь моего мужа? Я нашла твой номер у него в телефоне!» Ревнивица описала своего супруга и место, где моя жена и ее муж якобы познакомились. Жена: «Уважаемая, это невозможно, я живу в 900 км от вашего города. Вы думаете, я села на самолет? Знаете ли, неудобно летать туда-сюда, ведь по утрам я отвожу своих детей в школу». Мы предположили, что женщина, с которой флиртовал изменщик, не хотела с ним связываться и просто продиктовала левый номер. Ну и так совпало, что это номер моей жены. © Jonathan Schaper / Quora
  • Позвонил незнакомый мужчина. Спросил кого-то, понял, что не туда попал, но не растерялся, а тут же сообразил: «Слушайте, вы же женщина, значит, знаете, как жарить рыбу?» Я рассказала, меня поблагодарили и повесили трубку. © Наталья Головишина / Facebook
  • Звонок с незнакомого номера. Ну, думаю, снова кредит будут предлагать. Взял трубку, а там неуверенный женский голос сообщил, что ищет родственников, и назвал девичью фамилию моей бабушки. В тот момент я понял, что не зря составлял генеалогическое древо. Ведь моя бабуля в 1918 году закончила институт. Я знал, что в те времена для женщины это было нетипично. Но я и понятия не имел, что бабушка была их первой женщиной-выпускницей! Институт праздновал юбилей и искал информацию о студентах. Горжусь бабулей. © Nick M / Quora
  • Пыталась дозвониться в кинотеатр «Космос», долго не брали трубку. И наконец слышу: «Алло», я от радости: «Это „Космос“?» Спокойный мужской голос в ответ: «Нет, это Земля». Вспоминаю и ржу до сих пор. © Татьяна Онипко / Facebook
  • Помню коллегу одну, ставшую легендой филиала. Девочка-стажер получила в работу очень вредного клиента.
    — Иван Иваныч, здравствуйте! Ирина, «Классная Компания», найдете для меня минутку поговорить?
    — Ира, я вашу классную компанию и классный продукт прекрасно знаю, звоните мне каждые 3 месяца же!
    — Ну так что, будете брать, раз продукт, сами говорите, классный?
    — А че он сейчас у вас стоит?
    — 50 тысяч в год. Потянете?
    Подавившись чем-то там:
    — Хм, ну потяну.
    — Отлично, отправляю счет на почту.
    Через полчаса оплатил. © Dant / Pikabu
  • Разбудил меня звонок телефона.
    — Доброе утро! Вы репетитор по математике?
    — Доброе! Да, я вас слушаю.
    — Нужен репетитор для мальчика, 10-й класс.
    — Извините, на 10-й класс мест нет.
    — Зачем же вы трубку берете тогда? (Короткие гудки.)
    Хорошо, что сами сбросили, потому что ответ я до сих пор не придумала. © ladarka / Pikabu
  • Мы с женой только поженились, а домой стали названивать женщины и спрашивать Эдуарда. Я не понимал, откуда у них мой номер, но предупредил жену. И вот меня нет дома, звонок, девушка: «Можно услышать Эдуарда?»
    Жена: «Его нет дома, а кто это?»
    Девушка: «А ты сама-то кто?»
    Жена: «Я его жена!»
    Девушка: «Да не ври мне, разве в городе есть другой Эдуард ХХХ?»
    Теперь мы знали фамилию моего тезки. Уверен, он специально давал своим подружкам мой номер. Но я нашел его номер в телефонном справочнике, и теперь, когда женщины звонят нам, мы даем им правильный номер. © Carlos Eduardo Strauch / Quora
  • — Ресепшен, Арина, добрый вечер.
    — Алиночка, тут такое дело...
    — Вообще-то меня зовут Арина.
    — Вообще-то я калтавлю. © ramalmighty / Pikabu
  • Работал начальником цеха, позвонил главному технологу, поговорили. А трубку он не отключил, и я минут 5 слушал его мнение обо мне. Евгений Сергеевич, привет тебе от «пучеглазого». © Sibirskix / Pikabu
  • Мне удалили 3 зуба мудрости. Лежу дома, обколотый болеутоляющими. Челюсть опухла, ничего не соображаю. Звонок, женский голос:
    — Миш, это ты?
    — Да.
    — Но у тебя странный голос.
    Объясняю ей всю эту тему с зубами. Мы болтаем 10 минут, и я пытаюсь сообразить, кто это. Наконец, она спросила что-то про выходные, и тут я понял, что это точно недоразумение. И да, она звонила своему другу Мише и ошиблась на одну цифру! Это была молодая девчонка, она мне, незнакомцу, рассказала о своей беде. В итоге я дал контакты друга, который ей помог. Вот такой странный звонок. © Mike McGuire / Quora
  • Подруге — Светке Орловой — один раз позвонили домой и спросили: «Это квартира Журавлевых?» А она, будучи в меланхолическом настроении, ответила: «Нет, здесь живут другие птицы». © Tatjana Martin / Facebook
  • В детстве с подругой разговаривали по телефону. Она у себя дома, я у себя. «А давай наберем номер с закрытыми глазами и поговорим с тем, кто снимет трубку», — говорит она. Ну давай. Подруга позвонила первая и отчиталась: попала на милую женщину, поболтали про любимое варенье. Моя очередь. Я зажмуриваюсь и, прицеливаясь пальцем, накручиваю диск. Поднимает трубку женщина и говорит: «Здравствуй, а я только что с твоей подругой разговаривала. Ее любимое варенье вишневое, а твое какое?» Ух, как я испугалась. До сих пор не в курсе, что это было. © Salivan / AdMe
  • Мне 18 лет. Я только-только встала с постели и еще толком не проснулась. Вся моя семья собралась у телевизора. Объявляли результаты экзаменов в школах, в том числе и в моей. Министр образования в прямом эфире звонил и поздравлял пятерку лучших учеников. Тут раздается звонок.
    Мой отец берет трубку и шепчет: «Доча, это тебя». Я говорю: «Привет». Мужественный голос: «Привет. Это министр образования». Краем глаза я вижу, как моя семья хихикает: я так глупо выглядела в этот момент. И тут я слышу свой голос по телевизору!
    Министр: «Поздравляю вас. Хотите ли вы сказать что-нибудь?» Я: «Эм, спасибо, что позвонили». Родные накинулись на меня с поздравлениями, куча людей кинулась писать мне в соцсетях. Все это время я думала: «Погодите, я еще зубы не почистила». © Salma Medina / Quora
  • Дело было за неделю до Нового года. На автоответчике сообщение от какой-то очень пожилой женщины: она долго кается перед сестрой, плачет, просит перезвонить. Она упоминала имя сестры и ее дочери. И профессию сестры — педиатр. Я обзвонила все больницы, искала педиатра Светлану с дочерью Катей. Нашла. Позвонила. Рассказала все той Кате — она не особо отреагировала. Но на Новый год они мне все вместе позвонили и поздравляли. Они встретились и помирились. © Ирмали / AdMe
  • Мама взяла трубку и говорит: «Алло», ей в ответ: «Деточка, позови кого-нибудь из взрослых». «Боюсь вас разочаровать, но старше меня тут никого нет». Больше «деточке» не звонили. © Белк Конопляный / Facebook
  • У нас с мужем только родился первенец. Вдруг получаю звонок:
    — Привет, Света.
    — Привет.
    — А я вот из армии вернулся. Ждала меня?
    Я поднимаю челюсть с пола и спрашиваю: «А вы кому звоните?» Выяснилось, что внутри поселка номера были трехзначные и это сосед из армии пришел и позвонил своей девушке, но немного ошибся в цифрах, а имена совпали. © LuchikSweta / AdMe

Бонус: кошачий рингтон

  • Сижу в универе на лекции, телефон отключить забыла. У меня на входящие СМС стоял сигнал — кошачий мявк. В общем, сижу и тут из сумки: «Мяу!» Почему-то вместо того, чтобы отключить звук, просто ответила на сообщение. Переписка продолжилась, и телефон еще пару раз мяукнул. Однокурсники в первый момент ничего не поняли, потом, видимо, догадались, кто мяукает, стали хихикать. А лектор после третьего мявка не выдержал и сказал: «Да накормите вы своего кота!» © Anastasia Chavez / Facebook

А какие казусы со звонками случались у вас?

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