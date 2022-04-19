16 девушек, которые подумали: «А я чем хуже?» — и сшили себе наряды как у звезд и именитых дизайнеров
У героинь нашей статьи разный уровень навыков шитья: одни оттачивали свое мастерство годами, другие же лишь недавно начали создавать вещи своими руками. Но кое-что их всех объединяет: они увидели наряд своей своей мечты и решили воссоздать его для себя.
Мы в AdMe.ru были поражены талантливостью и вниманием к деталям этих рукодельниц. И даже слегка им завидуем.
«Сшила себе винтажное платье. Только посмотрите, чем я вдохновлялась»
На фото справа — платье из фильма 1938 года «Беззаботная».
«Я влюбилась в этот образ и просто обязана была его воссоздать»
«Мне очень понравилось платье Джеммы Чан, в котором она появилась на „Золотом глобусе“, и я решила сшить похожее»
«Конечно, оно немного отличается, но в целом мне нравится результат. Тем более это был мой первый проект».
«Сшила наряд как у одного модного бренда»
«Наконец-то я набралась смелости воссоздать „клубничное“ платье от Лирики Матоши»
«Есть тут фанаты русалочек? Сшила бирюзовое платье Ариэль»
«Мое платье получилось похожим на наряд Сэнди из „Бриолина“»
«Я сделала платье в клетку как у Бет в сериале „Ход королевы“»
«Сшила себе униформу Звездного флота»
«Сшила платье как у героини мультфильма „Энканто“»
«Вдохновилась черным „платьем мести“ принцессы Ди»
«Я воссоздала платье Дуа Липы, потому что оно великолепно»
«Я сшила платье, вдохновленное одним из нарядов Теуты Матоши»
«Я воссоздала платье с картины»
«Начала шить еще одно платье как у Теуты Матоши. Я обожаю ее одежду»
«Мне так понравился наряд Тейлор Свифт, что я решила его „украсть“»
А вы любите создавать вещи своими руками или предпочитаете покупать готовые?
Фото на превью teatimetay13 / Reddit, VALERIE MACON / AFP / East News
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