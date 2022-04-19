16 девушек, которые подумали: «А я чем хуже?» — и сшили себе наряды как у звезд и именитых дизайнеров

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У героинь нашей статьи разный уровень навыков шитья: одни оттачивали свое мастерство годами, другие же лишь недавно начали создавать вещи своими руками. Но кое-что их всех объединяет: они увидели наряд своей своей мечты и решили воссоздать его для себя.

Мы в AdMe.ru были поражены талантливостью и вниманием к деталям этих рукодельниц. И даже слегка им завидуем.

«Сшила себе винтажное платье. Только посмотрите, чем я вдохновлялась»

На фото справа — платье из фильма 1938 года «Беззаботная».

«Я влюбилась в этот образ и просто обязана была его воссоздать»

«Мне очень понравилось платье Джеммы Чан, в котором она появилась на „Золотом глобусе“, и я решила сшить похожее»

«Конечно, оно немного отличается, но в целом мне нравится результат. Тем более это был мой первый проект».

«Сшила наряд как у одного модного бренда»

«Наконец-то я набралась смелости воссоздать „клубничное“ платье от Лирики Матоши»

«Есть тут фанаты русалочек? Сшила бирюзовое платье Ариэль»

«Мое платье получилось похожим на наряд Сэнди из „Бриолина“»

«Я сделала платье в клетку как у Бет в сериале „Ход королевы“»

«Сшила себе униформу Звездного флота»

«Сшила платье как у героини мультфильма „Энканто“»

«Вдохновилась черным „платьем мести“ принцессы Ди»

«Я воссоздала платье Дуа Липы, потому что оно великолепно»

«Я сшила платье, вдохновленное одним из нарядов Теуты Матоши»

«Я воссоздала платье с картины»

«Начала шить еще одно платье как у Теуты Матоши. Я обожаю ее одежду»

«Мне так понравился наряд Тейлор Свифт, что я решила его „украсть“»