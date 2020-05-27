16 таинственных находок, разбираться с которыми пришлось всему интернету

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Мир полон загадочных вещей, и порой не нужно ходить в музей, чтобы найти какую-нибудь диковинку. Но найти мало, важно понять, что перед вами. Именно такими разгадками бытовых тайн и занимается сообщество на сайте Reddit с говорящим названием «Что это за штука?»

Коллектив AdMe.ru побежал рыскать в поисках непонятных вещей на своих балконах, а вы пока посмотрите на находки пользователей сети.

«Я нашел его, пока возился во дворе. Почистил и увидел, что оно не похоже на обычное кольцо»

Ответ: Это кольцо носят как траурное. Инициалы на нем принадлежат погибшему близкому человеку.

«Мои соседи разместили это лицевой стороной к нашему саду. Что-то среднее между камерой и динамиком»

Ответ: Да это же отпугиватель животных.

«Нашел среди драгоценностей тетушки. Похоже, внутри что-то тяжелое и металлическое»

Ответ: Это специальная галька для измерения силы морского течения. Ее помечают номером, закапывают в определенном месте, а потом вылавливают металлоискателем.

«Нашел это в обуви, которую давно не носил. Что это?»

Ответ: Это семена гибискуса, или шаронской розы.

«Мой друг нашел эту штуку на пляже Нью-Йорка»

Ответ: Это часть челюсти морского ската.

«Нашел это в ящике, когда перебирал кучу старого барахла»

Ответ: Это держатель для бараньей ноги.

«На водосточной трубе в Праге»

Ответ: Это инсталляция скульптора Давида Черни под названием «Эмбрион».

«Нашел на распродаже. Там никто не знает, что это и откуда взялось»

Ответ: Скорее всего, это талисман гри-гри. Он используется в вуду-культуре как оберег от злых духов.

«Отверстие становится меньше, когда я сжимаю эту штуку. Нашел на кухне в доме родителей»

Ответ: Это прибор для чистки початков кукурузы.

«Хозяин жилья нашел его в подвале. Тяжелый металл. Google ответов не дал»

Ответ: Это очень старый паяльник. Конец, который вы держите, — это главный паяльный элемент, обычно медный. На другом конце должна быть деревянная ручка.

«Нашел на песке в Австралии. Медленно движется, плавает в воде»

Ответ: Это морской слизень голубой дракон. Будьте осторожны, он может ужалить. И постарайтесь вернуть его туда, где взяли.

«Нашел это в кофейне. Что это за игра? Как в нее играть?»

Ответ: Это настольная игра, называется манкала. О правилах игры вы можете прочесть здесь.

«Нашел эту штуку в лесу»

Ответ: Это яйцо весёлки обыкновенной, или в простонародье сморчка вонючего.

«Нашли, убирая дом свекрови, и теперь не можем понять, что это такое. Похоже, оно открывается, но непонятно как»

«Моей бабушки не стало, и мы разбираем ее вещи. Она стащила это где-то в Париже»

Ответ: Это древний шар для игры под названием петанк. С ее правилами вы можете ознакомиться здесь.

«Я нашел их в конверте, приклеенном к стене за холодильником в моей квартире. Живу в Южной Корее»

Ответ: Это местный талисман для быстрой продажи жилья.