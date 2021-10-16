16 свекровей, которые, кажется, прошли специальные курсы под названием «Достать невестку любой ценой»
Найти общий язык со свекровью бывает сложно. А если она изначально предвзято относится к своей невестке и постоянно ищет, к чему бы придраться, то дело совсем плохо. Тогда и случаются разного рода инциденты, часто совсем комичные, о которых позабыть вряд ли удастся.
Мы в AdMe.ru наткнулись на огромное количество историй о свекровях, которые могли бы кого угодно до ручки довести, но под раздачу попали жены их сыновей.
- У меня свекровь бывшую жену мужа очень любила. А тут я — с татуировками, вредными привычками, занимаюсь боксом. Она не скрывает, что не чета я той. Мы купили кольца до свадьбы и сразу надели. Приехали в гости. Муж первый заходит в дом, я в предбаннике еще копошусь. Слышу, говорит маме, что кольца купили. А она ему и отвечает: «А где твое кольцо?» Мол, вот то, которое еще в прошлом браке было. Там такая пауза. И муж заявляет: «Вот мое кольцо, я же его тебе показываю, может, тебе очки дать?» © naurlas / Pikabu
- Организовывая свадьбу, мама жениха еле уломала нас на кафе, так как мы хотели просто расписаться и уехать на море. Мы согласились с условием, что все остальное будет по нашим правилам: никаких выкупов, караваев и лимузинов. В итоге все, кроме выкупа, было! Спросила у свекрови: «Что за фигня?» А она ответила: «Традиция же! Что родственники-то подумают?» Да мне все равно, что они подумают, я их знать не знаю! Мы с мужем сбежали из кафе через 2 часа после начала и вырубили телефоны. © Подслушано / VK
- Я хотела, чтобы во время родов со мной были только муж и лучшая подруга. Но моя свекровь решила, что тоже должна быть с нами. А когда об этом узнали мои родители, они восприняли это как соревнование и решили приехать. Я потребовала, чтобы в палате остались только 2 человека. Тогда мой муж встал на сторону своей мамы, но я сказала, что раз уж он думает, что свекровь права, то ему тоже лучше уйти. После такого ультиматума он все же понял свою ошибку. © Rachel Kelley / Quora
- Мы с мужем переехали в большой дом и на Рождество решили собраться вместе. Моя свекровь заявилась с кучей контейнеров с готовыми блюдами. И хотя я уже все приготовила, она настояла на том, чтобы мы выложили ее еду. Она пошла дальше и расставила свою посуду, а на мою кухню принесла мыло, кухонные полотенца, коврики и другой декор из своего дома. Даже тапочки взяла и сказала, что лучше в них будет по дому ходить, вдруг полы немытые (а ведь я прибиралась). Дошло до того, что она переделала всю мою ванную, вплоть до душевой шторки. Мужу я сказала, что больше такого не потерплю. На следующее Рождество моему сыну только исполнилось 9 дней, а свекровь пришла с фотоаппаратом и стала настаивать на совместном снимке. Тогда я без сожалений выгнала ее из своего дома. © Heather Doucet / Quora
- Приехала к нам в гости свекровь. Я ей решила показать фотографии со свадьбы, которые только забрала у фотографа. И все разговоры свелись к хвалению внешности моей троюродной сестры на снимках. Она длинноногая стройная дева, не то что я — пухловатая коротышка. А свекровь смотрит на меня с улыбкой и говорит: «Ой, ну какая же у тебя сестра красивая! Вот зачем вы так рано поженились?» А я не знала, что ей ответить. До сих пор не знаю. © Dormedontovna / Pikabu
- Меня не любит свекровь, зато обожает мою стряпню. Однако она упорно не желает в этом признаваться, мол, если уж не любить, то с головы до пят. Когда она приезжает к нам с мужем в гости, обязательно накладывает всего и побольше, уплетает, приговаривая: «Это пересоленное. Здесь не хватает лука. Это полусырое». А потом берет добавку, и все по новой. Готовлю я хорошо. © Подслушано / VK
- Несколько месяцев назад мы с мужем рассказали о моей беременности в соцсети. Моя свекровь поделилась этим постом с подписью: «У нас будет ребенок». Меня это напрягло, но я решила не придавать этому значения. Через несколько недель она написала мне: «Не могу дождаться, когда мой ребенок появится на свет». На выходных свекровь приехала в гости и стала трогать мой живот без разрешения. Хуже того, она называла его «этот живот». А потом все оставшееся время говорила о том, какие черты от нее унаследует мой ребенок. Например, ее полные губы. Хотя они у нее совершенно не такие. У меня полные губы. Кажется, свекровь пытается исключить меня из моей же беременности. © PostOpPlebeian/ Reddit
- Забирает, значит, меня муж из роддома. Свекровь с другими родственниками тоже приехала. Она посмотрела на ребенка, посюсюкала, как положено, а потом говорит: «Носик прямо в мужа, глазки как у деда». Затем посмотрела на меня и выдает: «А твоего тут вообще ничего». Что ж, ничего так ничего. Я так, мимо проходила. © macskas / Pikabu
- Мы пытаемся забеременеть уже 2,5 года, и у нас диагностировали бесплодие. Решили в последний раз сделать ЭКО. Муж попросил свою маму присмотреть за нашими собаками, пока мы в больнице, поэтому пришлось ей все рассказать. В день сдачи анализов мне стали приходить сообщения от дальних родственников и друзей с вопросом, сработало ли ЭКО, и пожеланиями удачи. Оказалось, свекровь всем разболтала об этом, потому что «ей было тяжело и ей нужна была поддержка». У нас ничего не вышло, и мы поехали к ней забирать собак. Она ожидала, что мы утешим ее, ведь последние несколько недель она столько пережила и была «так разочарована». А напоследок сказала мне, посмеиваясь: «Забеременеть вообще не трудно! Я сделала это 3 раза, даже не стараясь» © firefly_dance / Reddit
- Свекровь хотела надеть на нашу свадьбу белое платье. Ей очень трудно принять тот факт, что ее сын любит другую женщину — свою жену, и она постоянно постила в соцсетях цитаты: «Никто не может любить тебя так, как твоя мама», «Мама у тебя только одна», «Только твоя мама хочет для тебя всего самого лучшего» и т. д. Было ощущение, что, надев белое на нашу свадьбу, она бы еще раз показала, что она всегда будет для сына на первом месте. К счастью, я набралась смелости и настояла на своем. Вместо белого свекровь надела зеленое платье. И сама вся зеленела от зависти. © ScaredySnez / Reddit
- Все 4 месяца нашей с мужем жизни его мать была уверена в том, что я вышла за него ради его однушки, и постоянно ему об этом твердила. Но она не знала, что у меня на счету было 3,4 млн, которые я накопила еще до знакомства с ним. В итоге, когда муж в порыве злости после очередных ее слов рассказал ей об этом, она тут же стала предлагать сдать его квартиру, а на мои купить трешку и жить вместе с ней. «Конечно!» — сказала я и оформила с согласия мужа новую квартиру на свою мать. Больше свекровь со мной не общается. © Подслушано / Ideer
- Наши дети — погодки. После непрерывного марафона по рождению и кормлению мой организм немного испортился. Я очень похудела, была постоянная температура и слабость. А свекровь на пенсии и занята у себя на огороде. И вот наступил юбилей мужа. Его мама говорит, что нужно обязательно отметить. Я соглашаюсь, но у меня сил нет, плюс двое маленьких детей, поэтому предлагаю просто чаю попить в узком кругу. Она мне ничего не ответила, но моему мужу потом высказала: «Как так? Какой чай? Юбилей же!» В итоге пришлось накрывать стол на 15 человек. Как выжила тогда, уже не помню. Потом наконец добралась до врача, вылечила щитовидку, примерно через год вернулась в свое «щекастое» состояние. Со свекровью у нас хорошие отношения, но я все равно тайно несу в себе память об этом случае. © Natky / Pikabu
- Моему старшему ребенку было тогда около 4 месяцев, я ждала второго ребенка. Как-то переодела малыша в чистую одежду, а грязную аккуратно сложила на лестнице, чтобы потом бросить ее в корзину для белья в ванной. Но я отвлеклась. Целый день занималась делами и напрочь забыла об одежде. Когда свекровь пришла с работы и заметила неубранные вещи, она сказала: «Ты совсем не справляешься. Возможно, тебе не следует больше иметь детей». © Becky Rawles / Quora
- У моей свекрови синдром Мюнхгаузена: она постоянно симулирует всякие заболевания и сама же в них верит. А страдаю от этого я, потому что я врач и «должна лечить» ее! Но самое ужасное в том, что вся семья ей верит и во всем потакает, а я в итоге «бездушная» и «плохой врач». Хотя я медицинский университет с красным дипломом окончила и уж точно могу отличить больного человека от совершенно здорового. © Подслушано / VK
- Только поженились и решили навестить родителей мужа. Сидим болтаем, и вдруг моя свекровь спрашивает, как у нас там дела с зачатием ребенка. Мы удивленно посмеялись и сказали, что мы сейчас не планируем детей. А она заявила, что нам нужно скорее начать, потому что я старею, а фертильность у женщины длится всего несколько лет. Мы живем в небольшой квартире с кошкой, и у нас просто нет места для ребенка. Но свекровь продолжала настаивать на том, чтобы мы срочно купили дом и завели потомство, ведь менопауза у меня наступит, а я даже не замечу. Мне 22 года. © FootOne1831 / Reddit
- Как-то вечером прихожу домой с работы, меня встречает довольный муж и радует новостью: «Моя мама хочет дать нам денег на первоначальный взнос!» Обговорили сумму первоначального взноса. Нашли хорошую квартиру. Так как муж работает неофициально, то ипотеку оформили на меня. Банк все одобрил. Решили обрадовать свекровь. А она и говорит: «А почему именно этот район? Мне подруга сказала, что там не очень все хорошо. Там все школы плохие. Давайте поближе ко мне. Я хочу брачный договор, чтобы у сына доля квартиры была больше». © Kety7545200 / Pikabu
А какие отношения у вас со свекровью? Как удавалось разрешать конфликты?
Фото на превью macskas / Pikabu
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