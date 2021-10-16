16 свекровей, которые, кажется, прошли специальные курсы под названием «Достать невестку любой ценой»

Найти общий язык со свекровью бывает сложно. А если она изначально предвзято относится к своей невестке и постоянно ищет, к чему бы придраться, то дело совсем плохо. Тогда и случаются разного рода инциденты, часто совсем комичные, о которых позабыть вряд ли удастся.