16 странных фото, за каждым из которых прячется целая история, только мы ее не узнаем

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Жизнь любит подбрасывать неожиданные сюрпризы, которые порой совершенно выбиваются из видеоряда обычных будней. Как раз такие неожиданности мы и собрали в нашей статье. Одни из них попахивают абсурдом, другие скрывают в себе целую историю, а третьи просто оказываются забавными совпадениями.

AdMe.ru напоминает: если у вас есть что-то, чем вы хотите с нами поделиться, оставляйте свои фотографии в комментариях.

Девушка, давайте поболтаем, пока принца нет

Телефонная будка Аквамена

Почему бы и нет? Тем более если ремонт

Ох уж эти сельские библиотеки

А если разлить воду, то очень даже заработает

Главное, ночью на такое не наткнуться

В этом дворе живут самые спокойные люди в мире

Интересно, что было раньше?

Когда одновременно отправляешься и в путешествие на автопоезде, и в речной круиз

Пернатый vs. Коробка

За пожарную безопасность тут отвечают великаны

Все починил

Как и зачем?!

Когда твоя бабушка — фанатка «Хищника»

«Думаю, кто-то рассыпал мешок уток возле прохода»

«Мой кот ведет себя так в ванной, когда думает, что его никто не видит»