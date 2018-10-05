16 странных фото, за каждым из которых прячется целая история, только мы ее не узнаем
Жизнь любит подбрасывать неожиданные сюрпризы, которые порой совершенно выбиваются из видеоряда обычных будней. Как раз такие неожиданности мы и собрали в нашей статье. Одни из них попахивают абсурдом, другие скрывают в себе целую историю, а третьи просто оказываются забавными совпадениями.
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Девушка, давайте поболтаем, пока принца нет
Телефонная будка Аквамена
Почему бы и нет? Тем более если ремонт
Ох уж эти сельские библиотеки
А если разлить воду, то очень даже заработает
Главное, ночью на такое не наткнуться
В этом дворе живут самые спокойные люди в мире
Интересно, что было раньше?
Когда одновременно отправляешься и в путешествие на автопоезде, и в речной круиз
Пернатый vs. Коробка
За пожарную безопасность тут отвечают великаны
Все починил
Как и зачем?!
Когда твоя бабушка — фанатка «Хищника»
«Думаю, кто-то рассыпал мешок уток возле прохода»
«Мой кот ведет себя так в ванной, когда думает, что его никто не видит»
Фото на превью mmmeba / pikabu