16 старых фото, от которых на душе теплее, чем под весенним солнцем

В век высоких технологий особенно ценно бывает взять старый фотоальбом и окунуться в прошлое своей семьи. А некоторые пользователи получают особое удовольствие и порцию лайков за то, что выкладывают такие теплые снимки в сеть.

Мы в AdMe.ru знаем цену душевным снимкам, на которых порой больше духа времени, чем в любом учебнике истории. Поэтому и собрали для вас очередную порцию. Налетайте.

«Моя прабабушка, родившаяся в 1911 году»

«Моя любимая фотография бабушки и дедушки. Конец 40-х — начало 50-х годов»

«Фото из семейной фотосессии, которое мне прислали родители. 1992 год»

«Моя любимая фотография с папой. 1963 год, мне здесь 1 год и 3 месяца»

«Бабушка всегда разрешала мне водить трактор на своей ферме. Сейчас ей 91 год, и это одно из моих лучших воспоминаний о ней»

«Был крутым еще до изобретения слова „крутость“. Мой дед где-то в 1935 году»

«Моя прабабушка где-то в 1900–1910 годах»

«Мой дедушка сидит под своим детским портретом, который когда-то нарисовал его дедушка»

«Моя бабушка в день свадьбы, 1958 год»

«Мама сшила нам всем праздничные костюмы. Не завидуйте. Примерно 1975 год»

«Мороженое с дедушкой. 1995 год»

«Сейчас мне 47, и я хотел бы хотя бы 5 минут поговорить с ними снова. Я, моя бабушка и прабабушка»

«Моя жена и ее хвостики во 2-м классе. 1987 год»

«Очень старая раскрашенная фотография моей бабушки, которой сейчас 90 лет!»

«Мой дедушка на удачной рыбалке в 50-х»

«Моя бабушка в середине 70-х»