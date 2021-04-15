16 соседей, которые живут по принципу «не нравится — переезжайте»

Некоторым людям настолько не повезло с соседями, что при одном упоминании этого слова они нервно вздрагивают и начинают строить планы переезда. А как еще бороться с жильцами, которые просто не слышали о том, что нужно выносить за собой мусор, не занимать всю парковку и в целом уважать чужие границы.

Мы в AdMe.ru искренне сочувствуем каждому из героев нашей подборки, которым настолько не повезло с соседями, что хоть стой, хоть падай. А из бонуса вы узнаете, что бывает, если такой сосед — это вы.

«Кто-то пролил в подъезде суп и написал записку: „Ни за что не уберу за собой! И каждые 2 недели буду проливать еще больше. Это СУПерзахватывающе“»

«Вот такая картина стала наблюдаться в подъезде. Ни уговоры, ни объявления не действовали. А решилось все просто: в один день я повесил в подъезде видеокамеру»

«Написал объявление, что ведется видеонаблюдение, а еще завалил жалобами управляющую компанию. Теперь и лампочку более светлую повесили, и подростки на этаже перестали тусоваться, и соседи научились мусор выбрасывать. Еще бы собачников научить убирать за питомцами, и вообще можно будет претендовать на дом образцового содержания».

Когда соседка приготовила большой сюрприз

«Меня годами преследовал ненормальный сосед. Последней каплей стала царапина, которую он оставил на моей новой машине. Переезжаю на следующей неделе»

«И так каждый месяц, а в доме 120 квартир»

«Мы уезжали на 7 месяцев и вернулись вот к такой картине. В квартире сверху произошла протечка, но хозяин так ее и не устранил»

«Сосед решил спилить дерево, и теперь у нас нет электричества»

Квартиры с тонкими стенами — не лучшее жилье для киноманов

«Жилец напротив установил металлическую крышу»

«Соседи прямиком из ада»

Человек-перфоратор — нестареющая классика

«В моем доме кто-то жарит барбекю, высунувшись из окна»

«Как жаль, что рядом нет мусоропровода»

«Сосед, уровень: „Босс“. Он постриг только свою половину газона»

Встретились два одиночества

«Сосед с чего-то решил, что это место для парковки его, и закрывает своей машиной всех, кто на нем паркуется»

Бонус: когда неудобный сосед — это ты сам

Переехали в новую квартиру, мы вдвоем с супругой, детей нет, нам чуть за 30. Супруга работает по сменному графику, у меня вообще его нет, так как в свое время я сделал сайт, который работает и без меня. Мы живем в свое удовольствие, но для кого-то мы те самые странные соседи. Почему в 12 дня мы не на работе?

Почему у нас не семеро по лавкам?

Откуда деньги?

Почему супруга не вступила в домовой чат?

Почему мы не поддержали коалицию против чего-то там?

Почему у нас не гремит музыка и я не ору на супругу на весь дом?.. Ну точно странные. © Sklyan / Pikabu