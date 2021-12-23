16 собеседований, после которых у людей остался только один вопрос: «Что это вообще такое было?»

Поиск работы — настоящее приключение в сказочной стране. Во время интервью можно встретить и фантастических руководителей, и злодеев из отдела HR. А можно и самому невольно стать актером театра абсурда, мысленно примерив клоунский колпак.

Мы в AdMe.ru всегда с удовольствием читаем истории пользователей, которые готовы поделиться даже не самым удачным опытом. Возможно, кому-то эти рассказы напомнят о собственных курьезных собеседованиях.

Самое запоминающееся собеседование было таким:

— Добрый день, кто вы по гороскопу?

— Водолей.

— Извините, мы вам не подходим: вам будет невыносимо скучно у нас. Найдите что-нибудь получше для себя. © Hard_Candddy / Twitter

— Добрый день, кто вы по гороскопу? — Водолей. — Извините, мы вам не подходим: вам будет невыносимо скучно у нас. Найдите что-нибудь получше для себя. © Hard_Candddy / Twitter Я пришла на собеседование, и в середине нашего разговора работодатель посоветовал мне никогда сюда не устраиваться, чтобы не портить себе жизнь © akirarussia / Twitter

На собеседовании спросили: «Если бы вы могли стать животным, кем бы вы были?» Я ответил: «Выдрой, потому что они веселые, активные и чертовски милые». Они спорили, стоит ли меня брать после такого ответа. А потом выдали: «Мы нанимаем только хищников, а не добычу». Отстойная работа. © rileysweeney / Reddit

Однажды на собеседовании парень, который его проводил, ответил на звонок и разговаривал по телефону ровно 28 минут, а я все это время просто сидел за столом и ждал. Он даже не попросил меня выйти. Работу я в итоге получил, уже 10 лет как тружусь в этой фирме. © silk_mitts_top_****s / Reddit

Моя знакомая на собеседовании пыталась узнать, какую зарплату компания будет ей выплачивать. Ее не взяли, аргументировав тем, что она собирается работать только ради денег. © HeIIoSidney96 / Twitter

Мне было 22 года, я очень нервничала. Бухгалтер, который искал помощника, повел меня в кафетерий компании выпить кофе. Мы наполнили стаканы из пенополистирола напитками, сели, начали собеседование. Потом моя чашка начала протекать. Кофе просачивался по бокам. Я не знала, что делать, попыталась сделать вид, что все в порядке. Я застыла. Наконец сотрудник отдела кадров заметил происходящее и сходил за салфетками. © Kathryn Berck / Quora

Когда я проходил собеседование на автомобильном заводе на должность мастера по ремонту оборудования, мне задавали вопросы, чтобы проверить уровень моих знаний. После парочки стандартных вопросов я услышал необычный: «Сколько лошадиных сил в одной лошади?» На удивление я знал ответ, потому что за пару месяцев до этого не мог уснуть и смотрел автомобильную передачу, в которой ведущий поведал, что среднестатистическая лошадь может развить мощность до 15 лошадиных сил. Не знаю, почему это отложилось у меня в памяти. Но даже бесполезные факты могут пригодиться в жизни. © forcy / Pikabu

Звонят, говорят: прочли резюме, приезжайте на собеседование. На другой конец Москвы, от метро ехать на автобусе, там еще идти. Добрался, а вахтер не пускает. Звоню приглашавшему — недоступен. Говорю вахтеру, куда направляюсь, называю фамилию, должность, прошу по местному телефону позвонить. Звоню. Отвечают, что нет такого и кто вы вообще такой, чтобы занятых людей от работы отвлекать. Бросили трубку. Я ушел. Потом мне звонят и спрашивают, почему не пришел, меня ждали. Лучше пусть между собой разберутся сначала. © TheTavrist / AdMe

Дело было на собеседовании. Уютный офис, а рядом с дверью огромное зеркало от пола до потолка. Поговорили с руководителем, все прошло вроде бы удачно. Раскланиваюсь, вежливо прощаюсь и вместо двери случайно вхожу в зеркало. У секретаря и всех присутствующих — шок. Зеркало, конечно, не пострадало, но было стыдно. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

Хотел устроиться в ветеринарную клинику. Врач решил провести собеседование прямо во время стерилизации кошки, что было для него обычной рядовой процедурой. Меня угораздило упасть в обморок. В итоге после этого мне отказали. © Remembers_that_time / Reddit

Записалась на собеседование на должность менеджера по продаже автомобилей. Опыт не требовался. Интервью прошло хорошо. И вдруг человек, который со мной разговаривал, сказал, что я отличный кандидат, но он не будет меня нанимать, потому что я женщина: «У меня работают женатые мужчины». Я была зла, потому что он заранее знал, что не собирается давать мне работу. © Donna Currie / Quora

Я проходил собеседование в кафе и не получил работу по следующей причине: «У тебя слишком большие руки, чтобы пользоваться перчатками». © aKawaiiLizard / Reddit

Ехал с будущей начальницей в такси, у нее бизнес в бьюти-сфере. Внезапно она спросила: «Сколько, думаешь, мне лет? Я не обижусь, говори». На вид ей было около 45, но просек, что обидится, и ляпнул, что 35. Она выпятила губу и задумчиво произнесла: «Странно, как ты угадал...» Дальше ехали молча. © misakorol / Pikabu

Проходил я как-то собеседование, и меня сразу напрягло, что 5 сотрудников HR собрались задавать мне вопросы. Целый час меня спрашивали про стиль руководства, что я буду делать при конфликте среди подчиненных, как я их буду контролировать, а также мы обсуждали другие нюансы, совершенно не относящиеся к вакансии, на которую я претендовал. Причем после каждого ответа люди загадочно улыбались и переглядывались. Я словно участвовал в представлении театра абсурда, где почему-то был главным героем. Не выдержав, в конце собеседования я спросил: «А сколько у меня вообще будет подчиненных?» «Ни одного», — последовал ответ. © Stalinone / Pikabu

У меня самый странный вопрос на собеседовании был такой: «Что ты будешь делать, если у коллеги в офисе воняют носки?» И все вопросы подводили к тому, что остается только конфликтовать или драться с коллегой. Якобы сказал ему об этом, а он проигнорировал, еще раз — он опять мимо ушей. И дальше были подобные бредовые вопросы. © krambabulya / Pikabu

Это было мое первое собеседование в юридической фирме. Я собиралась стать секретарем. Очень нервничала. Адвокат, имя которого было написано на двери, должен был брать у меня интервью. Когда он вошел в комнату, я встала, представилась и пожала ему руку. Он осмотрел меня с головы до ног и сказал: «Да, подойдет». Я повернулась и вышла, не сказав ни слова. © PaisleyPuff / Reddit