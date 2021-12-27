16 снимков, при виде которых хочется попросить кипяточку и смотреть в окно поезда на убегающие пейзажи

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Стук колес, быстро сменяющиеся пейзажи за окном и ощущение того, что отправляешься в приключение, — все это неизменные атрибуты путешествия на поезде. Будь вы машинистом , каждый день замечающим что-то новое на маршруте, или пассажиром, оказавшимся рядом с колоритным соседом, — поездка станет маленькой жизнью.

Мы в AdMe.ru нашли снимки пользователей, которые показывают, какая атмосфера может царить в вагоне поезда, и бонусом нашли весьма забавную историю от одного пассажира.

1. Вид на сельскую местность во Франции из окна поезда

2. «7 утра в воскресенье. Работаю машинистом поезда. Бывает довольно красиво»

3. Поезд в каньоне Агава, Онтарио, и цвета осени

4. «Решил вместо стандартной „Ласточки“ поехать в плацкарте. Наблюдая закат в пустом вагоне, сделал фотографию»

5. «Чу-чу! Наш местный паровоз в минувшие выходные вернулся в строй»

6. «Возвращаюсь в свое купе из вагона-ресторана, а тут такая красота»

7. «Поезд на обратном пути домой задерживался, но все страдания были не зря — вот какого милого парня я встретила»

8. Кондуктор передает машинисту кофе на самом высокогорном вокзале Европы. Финсе, Норвегия

9. Лиственницы и пик Маттерхорн, Швейцария, из окна поезда

10. Одной из визитных карточек парка «Рускеала» является ретропоезд

11. «Киевский вокзал в Москве. Cфотографировал на свой телефон»

12. Романтика поездов

13. Итальянцы даже путешествуют стильно. Рейс Турин — Милан

14. «1309 — поезд, на котором я ездил чаще всего»

15. Кабина финского Sr1

16. «После нескольких провалов наконец-то сделал этот снимок»

Бонус: история про боковую полку

Курсе на 2-м или 3-м на каникулы пришлось ехать домой на верхней боковушке плацкарта: с нормальными билетами я пролетел. Зашел в вагон, нашел свою боковую. Подо мной ехала худенькая дрожащая старушка лет 70. Поздоровался с ней, убрал сумку на полку и пошел на посиделки с друзьями в другой конец вагона. Вернулся ближе к полуночи, старушка все бодрствовала. Пожелал ей доброй ночи и завалился спать. Весил я тогда 85 кг при росте, наверное, 192 см. Утром просыпаюсь и вижу, что старушка еще больше дрожит. Дальше был примерно такой диалог:

— Доброе утро!

— Доброе. Милок, я всю ночь твою полку руками держала, боялась, что ты свалишься и придавишь меня. © any.skywalker / Pikabu

А вы любите путешествовать на поезде? Что интересного вы замечали в вагоне или за окном?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.