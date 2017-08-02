16 СМС от самых остроумных на свете родителей
Здорово, когда родители демонстрируют свою заботу не только многочисленными вопросами и советами, но и меткими шуточками. AdMe.ru нашел сообщения от родителей, в остроумии которых не усомнится никто.
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Здорово, когда родители демонстрируют свою заботу не только многочисленными вопросами и советами, но и меткими шуточками. AdMe.ru нашел сообщения от родителей, в остроумии которых не усомнится никто.
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