16 СМС-переписок, в которых все сложилось как в плохой комедии
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Порой для того, чтобы превратить обычную переписку с родителями, друзьями или же парнем, который вам очень нравится, в эталонный фарс, нужна всего одна фраза. Правда, искусственно воссоздать подобную ситуацию вряд ли получится: слишком много звезд должно сойтись, чтобы интернет получил еще один пример обмена сообщениями, в котором все сложилось в лучших традициях комедийных фильмов.
AdMe.ru собрал 16 уморительных СМС-переписок, которые способны поднять настроение даже в пасмурный день.
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Есть ли у вас переписки с родственниками, друзьями или незнакомцами, которые дадут фору представленным в этой подборке примерам?
Фото на превью Grass7008 / Pikabu