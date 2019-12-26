16 СМС-переписок, в которых все сложилось как в плохой комедии

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Порой для того, чтобы превратить обычную переписку с родителями, друзьями или же парнем, который вам очень нравится, в эталонный фарс, нужна всего одна фраза. Правда, искусственно воссоздать подобную ситуацию вряд ли получится: слишком много звезд должно сойтись, чтобы интернет получил еще один пример обмена сообщениями, в котором все сложилось в лучших традициях комедийных фильмов.