16 СМС-переписок, в которых прекрасно все, а особенно финал

В наши дни кажется, что мы чаще переписываемся в разнообразных мессенджерах, чем говорим по телефону. Поэтому немало диалогов сохраняются в памяти гаджета, а некоторые перлы даже перекочевывают в интернет в виде скриншотов. И очень круто, что мы можем удивляться или смеяться вместе с авторами таких постов.

Мы в AdMe.ru поражаемся, насколько фееричными могут быть сюжетные повороты в переписках, и показываем вам самые непредсказуемые из них.

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15. «Девушка уехала в командировку, и мы обмениваемся фотками завтраков»

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