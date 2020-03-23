16 СМС-переписок, финал которых вы ни за что не угадаете
Текстовые сообщения давно заменили нам звонки и даже живое общение. С помощью СМС мы признаемся в любви, ругаемся, продаем и покупаем вещи, а иногда и знакомимся. Но порой самые обыкновенные диалоги принимают такой неожиданный оборот, что и ответить нечего.
Мы в AdMe.ru не раз сталкивались с подобными курьезами и решили показать их и вам.
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А у вас бывали такие переписки, которые хотелось заскринить и перечитывать для поднятия настроения?
Фото на превью ohmaddening / reddit