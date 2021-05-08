16 СМС от вторых половинок, которых хлебом не корми — дай что-нибудь отчебучить

У каждой современной пары есть уникальная возможность сохранить историю развития отношений и всяческие эпичные казусы не только в памяти, но и, например, в переписке. И большинство действительно охотно этим пользуется, сохраняя скриншоты как для семейного архива, так и для того, чтобы повеселить пользователей соцсетей.