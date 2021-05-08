16 СМС от вторых половинок, которых хлебом не корми — дай что-нибудь отчебучить
У каждой современной пары есть уникальная возможность сохранить историю развития отношений и всяческие эпичные казусы не только в памяти, но и, например, в переписке. И большинство действительно охотно этим пользуется, сохраняя скриншоты как для семейного архива, так и для того, чтобы повеселить пользователей соцсетей.
Мы в AdMe.ru постоянно коллекционируем жемчужины юмора, основанные на разнообразных ситуациях, которые происходят в отношениях, поэтому не смогли пройти мимо и этих курьезных зарисовок.
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У вас наверняка тоже случаются юмористичные переписки со вторыми половинками. Может, вы сохранили пару таких скриншотов?
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