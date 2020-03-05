16 СМС от подруг с таким непредсказуемым финалом, что впору фильмы снимать
Наши подруги и адвокаты, и психологи, и сыщики, и даже почти священники, выслушивающие наши исповеди. И пусть те, кто говорит, что женская дружба — это миф, сначала почитают нашу статью. Уверены, они точно поменяют свое мнение. Тут интриги, скандалы, расследования, а еще спонтанные мысли, невероятная поддержка и простое человеческое тепло. Все, что надо для отличного девичника.
Мы в AdMe.ru надеемся, что и у вас есть примеры подобной переписки. Было бы круто их почитать.
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Расскажите нам о своих лучших подругах.