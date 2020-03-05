16 СМС от подруг с таким непредсказуемым финалом, что впору фильмы снимать

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наши подруги и адвокаты, и психологи, и сыщики, и даже почти священники, выслушивающие наши исповеди. И пусть те, кто говорит, что женская дружба — это миф, сначала почитают нашу статью. Уверены, они точно поменяют свое мнение. Тут интриги, скандалы, расследования, а еще спонтанные мысли, невероятная поддержка и простое человеческое тепло. Все, что надо для отличного девичника.