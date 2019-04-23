16 СМС от людей, которым не нужен повод, чтобы сострить
Беседы с людьми, у которых острый ум и отличное чувство юмора, всегда незабываемы. Никогда не знаешь, что сегодня вылетит из их красноречивых уст, но в одном сомнений не бывает: зарядиться позитивом однозначно получится.
Мы в AdMe.ru обожаем посмеяться от души, и сегодняшние СМС-переписки собраны для того, чтобы поднять настроение на целый день.
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Какая СМС-переписка заняла 1-е место в вашем рейтинге?