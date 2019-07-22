16 СМС от людей, которые могут жить без сарказма. Но не хотят

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Умением метко и красноречиво отвечать обладает далеко не каждый, поэтому люди с данным талантом запоминаются надолго. СМС-переписки с такими остряками никогда не будут удалены добровольно, ведь их можно перечитывать снова и снова, каждый раз поднимая себе настроение.

Мы в AdMe.ru обожаем юмор и сарказм, и сегодняшние СМС до краев наполнены обеими этими составляющими.

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А вы цените в своих друзьях такие качества, как сарказм и остроумие?

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