16 СМС от людей, которые могут жить без сарказма. Но не хотят

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Умением метко и красноречиво отвечать обладает далеко не каждый, поэтому люди с данным талантом запоминаются надолго. СМС-переписки с такими остряками никогда не будут удалены добровольно, ведь их можно перечитывать снова и снова, каждый раз поднимая себе настроение.