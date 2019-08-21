16 СМС от королей флирта, перед чарами которых просто невозможно устоять

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В век интернета знакомство и флирт по переписке стало довольно привычным делом. Только вот мастерство искусного пикапа дается далеко не каждому, а в конечном счете попытки пообщаться не только частенько оборачиваются фееричным провалом, но и становятся достоянием общественности, распространяясь в сети со скоростью света.

Большинство из представленных в статье диалогов так и завершилось привкусом неловкости, а некоторые, между прочим, увенчались успехом и заветным «да», но самое главное для нас в AdMe.ru то, что их всех объединяет важная составляющая в виде добротного юмора.

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