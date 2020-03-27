16 СМС от друзей, с которыми веселее идти по жизни
Как хорошо, что мире есть друзья, с которыми можно поговорить обо всем, поделиться секретами и просто отлично провести время. Еще лучше, когда есть товарищи, СМС-переписки с которыми можно перечитывать снова и снова, ведь они не только поднимают настроение, но и напоминают, что друг с чувством юмора — бесценный дар.
Мы в AdMe.ru ценим дружбу во всех ее проявлениях и предлагаем вам почитать сообщения друзей, с которыми приятно делиться и радостью, и сарказмом, и подколами.
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А что недавно выдали ваши друзья, от чего у вас до сих пор появляется улыбка?
Фото на превью depositphotos