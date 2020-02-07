16 СМС, которые доказывают, что с подругами скучно не бывает

25 3 12 5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Друзья продлевают нам жизнь, делают нас здоровее и помогают справиться со стрессом, когда наши ожидания разбиваются об острые камни реальности. И если на этот вечер у вас не запланирована встреча, почитайте эти СМС: они не хуже телепорта перенесут вас в атмосферу безудержности, которая царит среди настоящих подруг, и повысят общий тонус.

AdMe.ru убежден, что некоторая доля безбашенности не повредит никому. И если вы давно не общались с друзьями — найдите время напомнить им о себе.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Какие дикие и не очень выходки вытворяли вы со своими подругами или друзьями? Какая встреча или событие, связанное с ними, вам больше всего запомнились?