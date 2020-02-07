16 СМС, которые доказывают, что с подругами скучно не бывает
Друзья продлевают нам жизнь, делают нас здоровее и помогают справиться со стрессом, когда наши ожидания разбиваются об острые камни реальности. И если на этот вечер у вас не запланирована встреча, почитайте эти СМС: они не хуже телепорта перенесут вас в атмосферу безудержности, которая царит среди настоящих подруг, и повысят общий тонус.
AdMe.ru убежден, что некоторая доля безбашенности не повредит никому. И если вы давно не общались с друзьями — найдите время напомнить им о себе.
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Какие дикие и не очень выходки вытворяли вы со своими подругами или друзьями? Какая встреча или событие, связанное с ними, вам больше всего запомнились?
Фото на превью Pixabay