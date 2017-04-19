16 остроумных твитов, которые доказывают, что в школе ничего не меняется

Cкоро начнется горячая пора экзаменов в учебных заведениях. Мы в AdMe.ru убеждены, что лекарство от нервов содержится в юморе. Поэтому нашли остроумные зарисовки из жизни современных учителей, которые вас развеселят.

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