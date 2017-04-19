16 остроумных твитов, которые доказывают, что в школе ничего не меняется
Cкоро начнется горячая пора экзаменов в учебных заведениях. Мы в AdMe.ru убеждены, что лекарство от нервов содержится в юморе. Поэтому нашли остроумные зарисовки из жизни современных учителей, которые вас развеселят.
1.
Перечислите фильмы, в названии которых есть числительные!— Julia (@jul_iss) April 6, 2017
Ожидание: 12 стульев
Реальность:
— 50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО!
— НА 50 ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ!!
2.
Печалька когда утром надо идти в школу, а ты не хочешь вставать с кровати, хочешь отпроситься у мамы, а потом вспоминаешь, что ты учитель...— Little🌿 (@zhuchok_tati) March 22, 2017
3.
Заболела,даю детям задание,говорю:"Сделаете,пока я на больничном буду".Вопрос убил:"Депрессию лечить будете?". #такаяшкола #яучитель #дети— Евгения (@Jenn_Romaschka) March 29, 2017
4.
-Марина, ты космополитон читаешь?— злюка (@marisha_747) March 11, 2017
-нет
-я тоже нет, но знать надо
Любимый историк❤
5.
Нет повести печальнее на свете— Закрывающий Гештальт (@babkin_pavel) August 3, 2016
Чем обо мне и августе в рабочем кабинете.#БудниПедОрга
6.
Заболела,даю детям задание,говорю:"Сделаете,пока я на больничном буду".Вопрос убил:"Депрессию лечить будете?". #такаяшкола #яучитель #дети— Евгения (@Jenn_Romaschka) March 29, 2017
7.
-спиши ты уже у кого-нибудь, раз сам не можешь исправить😂👍— Ди (@DinaraACE) April 7, 2017
(С) мой классный руководитель
8.
Ну вот сразу можно понять, что моя мама-учитель: кладёт фрукты не в пакет, а файл 😆— Elizabeth Daineko (@ElizDaineko) March 15, 2017
9.
Твой учитель когда ты тупишь у доски 24/7 pic.twitter.com/Qu4HD05cKM— SeRialomanka❤ (@loveskammm) March 26, 2017
10.
Первый день работы после отпуска. #БудниПедОрга pic.twitter.com/ClnjIa07s0— Закрывающий Гештальт (@babkin_pavel) March 28, 2017
11.
Визуализация моего лица, при просмотре школьных\районных мероприятий#БудниПедОрга pic.twitter.com/Q3aFqIM36E— Закрывающий Гештальт (@babkin_pavel) April 24, 2016
12.
Когда историк попросил ему помочь, я не подозревала, что речь идёт о рисовании мема для класса, завалившего тест pic.twitter.com/Eni2Tzfnz6— Arina (@Banowlity) February 8, 2017
13.
Моё лицо, когда вспоминаю, что оставила 28 сочинений на завтра, чтобы не проверять сегодня pic.twitter.com/B1rmCSf0Sr— Julia (@jul_iss) April 10, 2017
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