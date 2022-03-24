16 отпадных женщин, которые не побоялись цветного окрашивания и затмили собой даже солнце

Благодаря развитой индустрии красоты современные женщины могут легко воплотить в жизнь свои безумные мечты. В салонах мастера без труда окрашивают волосы в любой цвет, а некоторые смелые дамы делают это даже в домашних условиях.

Мы в AdMe.ru глаз не можем оторвать от женщин, которые не боятся экспериментировать с цветом волос и любят добавлять жизни красок.

58 лет — хороший возраст, чтобы покраситься в фиолетовый

«Была в салоне впервые, меня красили 8 часов, но оно того стоило!»

«В восторге от моих новых волос!»

«Мой яркий цвет держится уже где-то 4 недели»

«Я снова огненно-красная»

«Я впервые покрасилась в неестественный цвет»

Он прекрасно сочетается с оттенком вашей кожи. Хороший выбор! © AlysonV2021 / Reddit

«Это мой самый любимый цвет»

«Хотела цвет пыльной розы, а получила жевательную резинку. Но мне нравится»

«Я всю жизнь была брюнеткой, так что это и вправду большая перемена, но мне очень нравится!»

«Изумрудно-зеленые волосы моей мечты»

«Наконец-то стала фиолетовой!»

«Мой новый цвет волос»

«Сменила розовый на желтый и очень довольна»

Боже мой, ты выглядишь как самый красивый подсолнух. © diamondxmoon / Reddit

В розово-фиолетовом духе

«Не могу поверить, что эта бирюза так хорошо получилась!»

«Работала корпоративным юристом и уволилась, потому что хотела такие волосы»