16 отпадных женщин, которые не побоялись цветного окрашивания и затмили собой даже солнце
Благодаря развитой индустрии красоты современные женщины могут легко воплотить в жизнь свои безумные мечты. В салонах мастера без труда окрашивают волосы в любой цвет, а некоторые смелые дамы делают это даже в домашних условиях.
Мы в AdMe.ru глаз не можем оторвать от женщин, которые не боятся экспериментировать с цветом волос и любят добавлять жизни красок.
58 лет — хороший возраст, чтобы покраситься в фиолетовый
«Была в салоне впервые, меня красили 8 часов, но оно того стоило!»
«В восторге от моих новых волос!»
«Мой яркий цвет держится уже где-то 4 недели»
«Я снова огненно-красная»
«Я впервые покрасилась в неестественный цвет»
- Он прекрасно сочетается с оттенком вашей кожи. Хороший выбор! © AlysonV2021 / Reddit
«Это мой самый любимый цвет»
«Хотела цвет пыльной розы, а получила жевательную резинку. Но мне нравится»
«Я всю жизнь была брюнеткой, так что это и вправду большая перемена, но мне очень нравится!»
«Изумрудно-зеленые волосы моей мечты»
«Наконец-то стала фиолетовой!»
«Мой новый цвет волос»
«Сменила розовый на желтый и очень довольна»
- Боже мой, ты выглядишь как самый красивый подсолнух. © diamondxmoon / Reddit
В розово-фиолетовом духе
«Не могу поверить, что эта бирюза так хорошо получилась!»
«Работала корпоративным юристом и уволилась, потому что хотела такие волосы»
А в какой экстравагантный цвет хотели бы перекраситься вы?
Фото на превью Gabinsca / Reddit
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