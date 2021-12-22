16 смекалистых людей, которые щелкают бытовые проблемы как орешки
Домашнее хозяйство может отнимать много сил и требовать финансовых вложений. Но умение нестандартно мыслить и здесь помогает справиться со многими проблемами. Некоторые могут даже вечно валяющиеся под ногами детали от Lego пустить в дело.
Мы в AdMe.ru в восторге от людей, чья смекалка прокачана по максимуму, и с радостью находим все новые и новые подтверждения тому, что из любой ситуации всегда есть способ выбраться, если немного подумать и попробовать что-то сделать своими руками.
«Я делаю из пустой тары банки для рождественских печений, которые готовлю в подарок»
Вот так можно использовать старые детали Lego
«А кто еще готовит домашний йогурт вот так?»
«Занимает 3 минуты в неделю, и я экономлю около € 30 в месяц».
Вот как можно сделать строчку ровной
- Хочу отменить миллион часов работы иголкой, чтобы начать заново, используя этот трюк. © _***_kid_ / Reddit
Чтобы быстрее готовить в хлебопечке, заранее отмеряем сухие ингредиенты и раскладываем по пакетам
Дешевые самодельные украшения на елку
Чтобы цепочки не путались, храните, продев их сквозь соломинки
Пластиковые трубочки от флаконов с дозатором подойдут лучше коктейльных соломинок, так как они прочнее.
Ключи от велосипедных замков невозможно отличить друг от друга. Стяжки одинакового цвета на замке и ключе решают проблему
В таком виде собака гуляет под дождем. И никаких плащиков не надо
«Помечаем вареные яйца, чтобы не спутать их с сырыми»
Зажимы для бумаги прекрасно подходят для того, чтобы крепить праздничные гирлянды
«Респект жене за рабочий лайфхак: удаление разбитой лампочки картошкой»
Если лампочка разбилась внутри плафона, чтобы не порезать руки о стекло, выкручивая ее, возьмите половинку сырой картошки, надавите ею на остатки лампы и выкручивайте, не боясь порезать руки.
Украшения на елку можно мастерить из перегоревших лампочек
«Экономить на себе любимой глупо. Туалетная бумага тут в приоритете. И немного фантазии не помешает»
Отличная система для хранения оберточной бумаги
Так удобно хранить трос для прочистки канализационных труб
А вы часто сталкиваетесь с людьми, чей подход к быту не знает аналогов? Взяли себе от них что-нибудь на заметку?