16 смекалистых людей, которые щелкают бытовые проблемы как орешки

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Домашнее хозяйство может отнимать много сил и требовать финансовых вложений. Но умение нестандартно мыслить и здесь помогает справиться со многими проблемами. Некоторые могут даже вечно валяющиеся под ногами детали от Lego пустить в дело.

Мы в AdMe.ru в восторге от людей, чья смекалка прокачана по максимуму, и с радостью находим все новые и новые подтверждения тому, что из любой ситуации всегда есть способ выбраться, если немного подумать и попробовать что-то сделать своими руками.

«Я делаю из пустой тары банки для рождественских печений, которые готовлю в подарок»

Вот так можно использовать старые детали Lego

«А кто еще готовит домашний йогурт вот так?»

«Занимает 3 минуты в неделю, и я экономлю около € 30 в месяц».

Вот как можно сделать строчку ровной

Хочу отменить миллион часов работы иголкой, чтобы начать заново, используя этот трюк. © _***_kid_ / Reddit

Чтобы быстрее готовить в хлебопечке, заранее отмеряем сухие ингредиенты и раскладываем по пакетам

Дешевые самодельные украшения на елку

Чтобы цепочки не путались, храните, продев их сквозь соломинки

Пластиковые трубочки от флаконов с дозатором подойдут лучше коктейльных соломинок, так как они прочнее.

Ключи от велосипедных замков невозможно отличить друг от друга. Стяжки одинакового цвета на замке и ключе решают проблему

В таком виде собака гуляет под дождем. И никаких плащиков не надо

«Помечаем вареные яйца, чтобы не спутать их с сырыми»

Зажимы для бумаги прекрасно подходят для того, чтобы крепить праздничные гирлянды

«Респект жене за рабочий лайфхак: удаление разбитой лампочки картошкой»

Если лампочка разбилась внутри плафона, чтобы не порезать руки о стекло, выкручивая ее, возьмите половинку сырой картошки, надавите ею на остатки лампы и выкручивайте, не боясь порезать руки.

Украшения на елку можно мастерить из перегоревших лампочек

«Экономить на себе любимой глупо. Туалетная бумага тут в приоритете. И немного фантазии не помешает»

Отличная система для хранения оберточной бумаги

Так удобно хранить трос для прочистки канализационных труб