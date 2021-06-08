16 смекалистых человек, которые даже самую тупиковую ситуацию умеют обернуть в свою пользу

Умный человек может найти приемлемое решение проблемы, хорошенько подумав. Зато находчивый отличается скоростью реакций и может быстро сориентироваться в любой ситуации. Вкупе два этих качества и вовсе образуют непобедимое комбо, что пользователи сети каждый раз доказывают своими историями.

Мы в AdMe.ru обожаем сообразительных людей с их нестандартным подходом к жизни, поэтому не смогли устоять перед соблазном рассказать и вам об этих ярких примерах человеческой смекалки.

Когда я устроился на работу, меня почти сразу попросили выйти в субботу. Я сказал, что не могу, так как это единственный день, когда я вижусь со своим сыном. Прошло 5 лет, мой сын скоро переходит во 2-й класс. Он лучший в своей группе, любит футбол. Дети так быстро растут, особенно когда они воображаемые, не правда ли? © FlannyTweets / Twitter

Стою я как-то у палатки с овощами и слышу, как одна женщина говорит продавцу:

— А еще дайте 2 лотка малины. Вчера купила — ну просто обалденная! Хотя нет... Давайте 3, а то разберут.

Ну и смотрю, все, кто стоял за женщиной, начали скупать малину. Ну а я чего? И я купила. Дошла до банка потом, возвращаюсь назад, а эта же женщина выставляет аккуратно лотки назад. В общем, часто видела, как она там нахваливала то помидоры, то персики. © GoodPenguin / Pikabu

— А еще дайте 2 лотка малины. Вчера купила — ну просто обалденная! Хотя нет... Давайте 3, а то разберут. Ну и смотрю, все, кто стоял за женщиной, начали скупать малину. Ну а я чего? И я купила. Дошла до банка потом, возвращаюсь назад, а эта же женщина выставляет аккуратно лотки назад. В общем, часто видела, как она там нахваливала то помидоры, то персики. © GoodPenguin / Pikabu В передаче «Методы экстремальной экономии» мужик разделяет двухслойную туалетную бумагу на два рулона. А еще он посадил чернильное пятно на любимую рубашку. В химчистке попросили $ 12. Сдал рубашку в ближайший секонд-хенд — там вывели пятно и вывесили на продажу за $ 1. Купил! © Daily_nonsense_ / Twitter

У всех же был такой закон подлости, что, когда открываешь таблетки, всегда попадаешь со стороны, где инструкция, да? Ребята, мне 20 лет, и я наконец-то прозрела! Со стороны инструкции всегда пишут срок годности, а вот с другой стороны, где его нет, вы попадете с первого раза! Я в шоке! Попробовала на всех пачках таблеток, что были дома, — работает. © Палата № 6 / VK

Я однажды не успел подготовить вовремя видеопроект, поэтому пришел в класс с видео, где был просто черный экран. Затем охотно вызвался выступить первым и блестяще сыграл растерянность и испуг, когда файл якобы не заработал. Препод сжалился и разрешил выступить на следующий день. В итоге оценку я получил хорошую, как если бы не было этой заминки. © phillillillip / Reddit

В детстве я не хотел есть, и мама придумала маленькую хитрость. Она выносила мне еду на улицу, когда я гулял с другом, и, когда я отказывался есть, предлагала другу. Тот, естественно, соглашался, и тут во мне просыпалась злобная жадность и я приступал к поеданию. © Подслушано / VK

Вчера (22 февраля) ходили с девушкой в магазин за продуктами. Публично, при ней, я купил себе пару носков, дезодорант, лезвия и пену для бритья. Шах и мат, любимая! © scorpy666 / Pikabu

Оригинальный способ закрыть начатую упаковку чипсов.

Сегодня вечером на работе пристал какой-то жутковатый тип, спрашивал: «В чем секрет твоей стройности и веселого характера?» Я ответила: «Просто я ведьма, мне уже тысяча лет, и каждое утро я провожу ритуалы над мужчинами». Это кстати услышала бабушка неподалеку и хихикнула. Уверена, что в тот момент мы образовали с ней ковен. © isabelzawtun / Twitter

Жене нужно было сделать фото на документы, зашла в студию, сфотографировалась, цена 250 рублей. 4 фото, размещенных на листе примерно 10 на 15. Фото делают за 5 минут. Отдала деньги, получила фото. Решила второй экземпляр сделать, пригодятся. Спрашивает:

— Сколько будет второй комплект?

— Тоже 250 рублей.

— Почему 250 рублей? Распечатка фото размером 10 на 15 у вас стоит 10 рублей, дополнительной работы никакой делать не надо.

— У нас на документы стоит 250 рублей каждая.

— На флешку сколько стоит скинуть?

— 50 рублей.

Дает 50 рублей, ей скидывают на флешку фото. Отдает опять эту же флешку:

— Сделайте мне 1 фото 10 на 15 за 10 рублей.

Фотограф аж покраснел. Но сделал. © Viktorrr100 / Pikabu

— Сколько будет второй комплект? — Тоже 250 рублей. — Почему 250 рублей? Распечатка фото размером 10 на 15 у вас стоит 10 рублей, дополнительной работы никакой делать не надо. — У нас на документы стоит 250 рублей каждая. — На флешку сколько стоит скинуть? — 50 рублей. Дает 50 рублей, ей скидывают на флешку фото. Отдает опять эту же флешку: — Сделайте мне 1 фото 10 на 15 за 10 рублей. Фотограф аж покраснел. Но сделал. © Viktorrr100 / Pikabu Знал одного парня, который каждую неделю заказывал себе доставку карри в субботу вечером, сидя в пабе. Через некоторое время шел через дорогу в это кафе, и доставщик подвозил его вместе с заказом домой. Так продолжалось около 3 месяцев. © stupre1972 / Reddit

С помощью зубной щетки можно легко продеть нитку в игольное ушко.

Я живу на 23-м этаже и, несмотря на то что в доме есть лифт, просто так из квартиры не выхожу. Но в этом мире ленюсь не я одна. Большинству курьеров тоже лень подниматься ко мне, и они звонят, чтобы спросить, можно ли оставить доставку у консьержа. Сказать нет я не могу, поэтому придумала план: просто говорю, что только вышла из душа и выйти с мокрыми волосами не могу. Для правдивости волосы обматываю полотенцем, поэтому уже никто из друзей не удивляется, когда видит в коридоре полотенце. © Палата № 6 / VK

Мы были в гостях у друга и собирались приготовить жаркое. Но для начала мясо нужно было промокнуть бумажным полотенцем, которого у него не оказалось. Я полушутя предложил использовать пару ломтиков хлеба — все, конечно, посмеялись. Но сработало это в итоге на ура. © beanz415 / Reddit

Когда был мелким, взрослые постоянно мне говорили, что я прямо суперски топлю баню, мастерски колю дрова, разжигаю мангал, жарю шашлыки. Я, конечно, гордился этим. И даже ревновал, ежели кто вместо меня за это дело нелегкое брался. Лет 20 прошло, и вот недавно, когда я в очередной раз нехотя разжигал мангал, я все понял: это же надо, какие хитрые и ленивые эти взрослые были! © Landor / Pikabu

«Коты моих родителей постоянно нападают на птиц во дворе. Поэтому родители надели на них воротнички с бубенчиками».

Подруга никак не могла найти идеального парня из-за завышенных требований. Ей писали, чтобы познакомиться, но ей было побоку. Как-то она решила посмотреть запросы на переписку и увидела там, парня, который на протяжении месяца скидывал ей блюда собственного приготовления. И все! Начали общаться, гулять, потом встречаться, а пару месяцев назад свадьбу сыграли. © Палата № 6 / VK

Когда-то я была безответно влюблена в одного парня и решила испытать на нем эффект собаки Павлова. Каждый раз, когда мы сталкивались, я предлагала ему его любимые конфетки. Спустя некоторое время он начал неосознанно радоваться при виде меня, но через мгновение радость сменялась удивлением: он явно не понимал, почему так счастлив меня видеть. Клянусь, это был самый коварный и самый смешной эксперимент в моей жизни. © chileanho / Tumblr

Родственники регулярно напрашиваются в гости по праздникам и просто так. Объяснить, что почти каждый день встречаться и готовить на 5 человек нам не хочется, никак не получается. Недавно был праздник, и мы с мужем придумали хитрость: позвонили им рано, сказали, что придем к ним через час «на чай». Перед выходом из дома позвонили. Нам ответили, что уже в машине и уезжают на целый день. © Подслушано / VK