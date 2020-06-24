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16 случаев, узнав о которых вы захотите воскликнуть: «Не может быть!»

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В нашей жизни каждый день есть место поразительным случаям, узнав о которых вы захотите спросить: «Надо же! Разве такое бывает?» Герои нашей статьи точно знают, что можно найти своего потерянного питомца спустя несколько лет, заснять одновременно и радугу, и молнию и увидеть дельфина буквально у самых ног.

AdMe.ru рассказывает о ситуациях, у которых было ничтожно мало шансов произойти, однако это случилось.

«Я нашел свое обручальное кольцо на пепелище моего сгоревшего дома»

16 случаев, узнав о которых вы захотите воскликнуть: «Не может быть!»
© distriived / reddit

«Прилетело во время прохода встречного поезда. Слава богу, что лобовое выдержало»

16 случаев, узнав о которых вы захотите воскликнуть: «Не может быть!»
© mashinist8006 / pikabu

«Три года назад наша кошка пропала. Сегодня она нашлась»

16 случаев, узнав о которых вы захотите воскликнуть: «Не может быть!»
© hellanin / reddit

Эту монетку неправильно напечатали

16 случаев, узнав о которых вы захотите воскликнуть: «Не может быть!»
© pump_action_straw / reddit

«В моем кресле обнаружился опоссум»

16 случаев, узнав о которых вы захотите воскликнуть: «Не может быть!»
© amwagers295 / reddit

«Я написала письмо Чаку Паланику и неожиданно получила в ответ от него посылку»

16 случаев, узнав о которых вы захотите воскликнуть: «Не может быть!»
© Loveinacase ​/ reddit

Этот чеснок полностью состоит из одного зубчика

16 случаев, узнав о которых вы захотите воскликнуть: «Не может быть!»
© notneruda / reddit

«Заснял одновременно и молнию, и радугу»

16 случаев, узнав о которых вы захотите воскликнуть: «Не может быть!»
© medusabutwscorpions / reddit

«Дельфин подплыл прямо к пристани, где я стоял»

16 случаев, узнав о которых вы захотите воскликнуть: «Не может быть!»
© HurdPigeon ​ / reddit

«Курица моего брата снесла яйцо без скорлупы»

16 случаев, узнав о которых вы захотите воскликнуть: «Не может быть!»
© mustardsprinkles ​/ reddit

«Кошка на нашем складе родила котенка, у которого вместо большого пальца еще одна лапка»

16 случаев, узнав о которых вы захотите воскликнуть: «Не может быть!»
© Bragapple / reddit

«В одной из устриц оказалась жемчужина»

16 случаев, узнав о которых вы захотите воскликнуть: «Не может быть!»
© Wood_slinger86 / reddit

«Моя сестра занималась йогой, и вдруг в комнату влетел голубь»

16 случаев, узнав о которых вы захотите воскликнуть: «Не может быть!»
© dracarysbitch / reddit

«Я купил в винтажном магазине шкаф и обнаружил в нем письмо, датированное аж 1883 годом»

16 случаев, узнав о которых вы захотите воскликнуть: «Не может быть!»
© hilltophermit ​/ reddit

«Одна-единственная капля дождя упала на мои часы ровно посередине»

16 случаев, узнав о которых вы захотите воскликнуть: «Не может быть!»
© Gnillab / reddit

«Сегодня я увидел, как в воздухе дозаправляют самолет»

16 случаев, узнав о которых вы захотите воскликнуть: «Не может быть!»
© Repo_co / reddit

А какие необычные фото хранятся в вашем телефоне? Покажите нам.

Фото на превью distriived / reddit
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