16 случаев, узнав о которых вы захотите воскликнуть: «Не может быть!»

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В нашей жизни каждый день есть место поразительным случаям, узнав о которых вы захотите спросить: «Надо же! Разве такое бывает?» Герои нашей статьи точно знают, что можно найти своего потерянного питомца спустя несколько лет, заснять одновременно и радугу, и молнию и увидеть дельфина буквально у самых ног.

AdMe.ru рассказывает о ситуациях, у которых было ничтожно мало шансов произойти, однако это случилось.

«Я нашел свое обручальное кольцо на пепелище моего сгоревшего дома»

«Прилетело во время прохода встречного поезда. Слава богу, что лобовое выдержало»

«Три года назад наша кошка пропала. Сегодня она нашлась»

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«В моем кресле обнаружился опоссум»

«Я написала письмо Чаку Паланику и неожиданно получила в ответ от него посылку»

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«Заснял одновременно и молнию, и радугу»

«Дельфин подплыл прямо к пристани, где я стоял»

«Курица моего брата снесла яйцо без скорлупы»

«Кошка на нашем складе родила котенка, у которого вместо большого пальца еще одна лапка»

«В одной из устриц оказалась жемчужина»

«Моя сестра занималась йогой, и вдруг в комнату влетел голубь»

«Я купил в винтажном магазине шкаф и обнаружил в нем письмо, датированное аж 1883 годом»

«Одна-единственная капля дождя упала на мои часы ровно посередине»

«Сегодня я увидел, как в воздухе дозаправляют самолет»