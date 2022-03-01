16 человек, которым ничего не удалось, но попытку засчитали

Дни, когда ничего не получается и все валится из рук, не стоит списывать со счетов и пытаться забыть. Даже неудачные попытки что-то сделать — это лучше, чем бездействие. Ведь провалы приносят опыт, благодаря которому можно многому научиться.

Герои новой подборки от AdMe.ru не постеснялись рассказать о неудачах, которые случились по их собственной вине или по недосмотру окружающих. А в бонусе притаилось доказательство того, что и у пушистиков бывают черные дни.

«Я пытался испечь хлеб, используя только муку и воду»

Испеки побольше, и можно будет построить дом. © CRUSH1NG_V01D / Reddit

Нужно быть осторожнее со своими желаниями

Кто-то пытался укрыться от снегопада на подземной парковке

«Приготовил сэндвич с консервированным кальмаром»

«Случайно прожег дырку в университетском кресле. Пытался все исправить, срезав заплатку со спинки дивана, но сделал только хуже»

«Парни, которые прокладывали кабель, только что перебили мне интернет. А я работаю из дома»

Сэндвич маскируется, чтобы не быть съеденным

«Мы только что построили большую беседку на заднем дворе, чтобы получить немного тенечка»

Последняя деталька не подходит

«На фото видно, как мой брат посыпал дорогу солью»

«Папа пожарил яйца с „совсем небольшим количеством куркумы“»

«Как я на свадьбу не попал»

Заселились в наш подъезд новые соседи в квартиру на 5-м этаже. Через год взаимных «здравствуйте» мать семейства пригласила нас на свадьбу. Просто в дверь постучала: «Привет, завтра свадьба у сына в кафе на Петухова, приходите, отметим».

— Ну да, приедем — говорю. Ну а чего нет-то? Скучно, последний раз на свадьбе были в 2004-м.

— Только у нас традиция: минимум 20 тысяч надо дарить.

Не попали мы на свадьбу в итоге. © NeBudite / Pikabu

«Хотел закрепить прокладку на внутренней стороне крана, но уронил винтик где-то здесь»

«Просто бросила в кофе M&M’s, а они взяли и растворились не полностью, оставив логотипы плавать»

«Не пытайтесь варить макароны в чашке»

«Во время приготовления яичницы-болтуньи мой мозг дал сбой»

Бонус: когда ты перерос свою любимую коробку, но все еще пытаешься в нее вписаться