16 случаев, когда неловкая правда о людях в соцсети перевернула их жизнь вверх дном

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Интернет — это огромная копилка компромата. Бывает, пользователи случайно находят в сети информацию о себе, опубликованную кем-то из их близких. Как правило, такие находки ничем хорошим не заканчиваются.

AdMe.ru разыскал нескольких «счастливчиков», которые оказались в похожей ситуации.

Мой бывший (5 лет были вместе) познакомился в интернете с женщиной, у которой погиб муж. Вдова жаловалась, что при жизни супруг ее избивал. Мой парень всячески ей сочувствовал и говорил, что ненавидит таких мужчин. Я читала их переписку с подбитым глазом и тихо его презирала. © Diplodocus114 / reddit *** Бывшая подружка сочинила художественный рассказ о том, как мы с ней занимаемся непотребствами на столе в «Макдоналдсе» (она там работала), и выложила везде где только могла. Черт, это было так странно и унизительно. Я долго время не появлялся в соцсетях из-за этого (в рассказе были все мои личные данные!), а с девушкой расстался. © emvaz / reddit *** Я уволилась после того, как увидела в сети отзыв о своей работе. Там было написано что-то вроде этого: «Кофе готовит хорошо, но с вежливостью проблемы. Кажется, девушка была нам не рада». Да, я была им не рада: 8 человек завалились в кафе за 5 минут до закрытия и оставались там целый час, не давая мне уйти домой. Напоследок один из них бросил через весь зал чашку с недопитым кофе, намереваясь попасть в урну, но промазал — и весь кофе оказался на полу. Мне пришлось еще и убирать. А потом я получила нагоняй от менеджера, который наорал на меня за то, что я осталась в кафе после закрытия. © effyocouch / reddi

*** Раньше я очень много пил. Так пил, что однажды уснул у речки и попал в чью-то Stories. Какое унижение! Уже год не пью. © puppysiouxp / reddit *** Несколько лет назад я рассказала в сети историю о моем друге Энди из колледжа, с которым мы давным-давно потеряли связь. Спустя несколько дней мне в личку пришло сообщение: «Привет, это Энди!» Мы вновь подружились и общаемся уже 2 года, а все благодаря тому, что он прочел историю о себе в интернете. © -eDgAR- / reddit *** Как-то мы с другом листали твиттер и наткнулись на сообщение о том, что по нашему району гуляет банда неуравновешенных мужчин и пристает к женщинам. Среди их имен оказалось имя моего друга! Я связался с автором поста и попросил убрать его имя, но мне очень высокомерно ответила какая-то девица: «Вы защищаете насильника, потому что он ваш друг». Товарищу приходили письма с угрозами еще долгое время, пока эта дама не написала опровержение, где сообщила, что она «перепутала» имена и «искренне об этом сожалеет». © TicklishCow / reddit *** Нашел пост жены о том, как она без памяти влюблена в своего босса и спит с ним. А я пытаюсь спасти семью и наладить наши отношения, потому что люблю наших двоих детей и хочу, чтобы все было как раньше. © Troub13mak3r / reddit

*** Друг выставил в сеть мою фотографию, где мне 14 лет и выгляжу я там не очень хорошо. Это было чертовски унизительно. Фотографию он взял у меня в закрытом аккаунте в инстаграме. После того как я увидел этот пост, у меня появились большие проблемы с самооценкой. До сих пор боюсь выкладывать свои фотки, хотя прошло уже 3 года. © Shmoox / reddit *** Случайно увидела, как золовка жаловалась на Reddit, что свекровь постоянно берет в отпуск меня и мужа, а не брата мужа и ее саму. Чего она не учла, так это того, что мы делим стоимость тура пополам. У женщины, кажется, развился комплекс жертвы. © RunToImagine / reddit *** Мой последний парень написал в сети о том, что неравнодушен к моей коллеге. А мне говорил, что она вызывает у него «плохие предчувствия». Конечно же, он мне изменял с ней! Когда увидела пост, наконец-то бросила его, а потом влюбилась в парня на работе и уже 5 лет как замужем за ним. © DirectCelery3 / reddit *** Недавно я вышла замуж. Так получилось, что незадолго до торжества мы поругались с мамой и отчимом. Поэтому празднество проходило немного напряженно и мы с ними не фотографировались (они и не просили). Через несколько дней мама берет наши фотки со свадьбы и выкладывает в фейсбук с таким текстом: «Близкие сразу поймут, почему нам не удалось сфотографироваться с молодоженами. Спасибо за поддержку». Вот что это было? © lovelacedguineapigs / reddit

*** Моя девушка как-то увидела в сети пост о парне, который изменяет своей любимой, и почему-то решила, что это я. Она преследовала меня везде и всякий раз случайно появлялась там, куда я приходил (а жила она в 2 часах езды от моего города). Когда я попытался выяснить причину, она показала мне ту публикацию и бросила меня. © hddrghi / reddit *** Несколько лет назад я познакомился с девушкой в интернете. Мы много общались и созванивались в скайпе. Мне казалось, мы стали настоящими друзьями. Бывало, что она долго не отвечала и тогда я писал в чат: «Эй!» Вскоре она совсем перестала отвечать и забанила меня. И вот через некоторое время я читаю на Reddit историю девушки, которая рассказывает всему миру, что ее преследует маньяк. Он оставляет следы рук на ее окне, присылает ей страшные фотографии на почту, и все такое. Она даже выложила скриншоты нашей переписки и того, как я писал ей это «эй!», выставив его как первый признак мании преследователя. Черт, это был не я! © 69fatboy420 / reddit *** Нашла пост моего парня, в котором он красиво описывал, как скучает по своей возлюбленной и как ему ее не хватает. Той возлюбленной была совсем не я. Расстались, конечно. © somberkeeper / reddit *** Мой парень опубликовал на Reddit пост о том, что изменил мне. Он просил у людей сочувствия и совета, как все исправить. Я увидела это, потому что он оставил эту вкладку открытой в браузере. Из любопытства я обновила страничку: под записью было лишь 3 комментария, каждый из которых гласил: «Чувак, я надеюсь, она тебя бросит!» И я таки бросила. © Blythulu / reddit

А вам когда-нибудь приходилось находить в интернете свои фотографии или посты о себе? Расскажите нам о случае, который запомнился на всю жизнь?