16 случаев, когда мир оказался чертовски умен
Есть такая категория идей — с одной стороны, они до ужаса просты, с другой — гениальны.
Мы в AdMe.ru считаем людей, которые все-таки додумываются до этого всего, чрезвычайно крутыми. Поэтому спешим поделиться с вами новой порцией креативных решений.
Окошко для телефона в накидке. Теперь вы не заскучаете у парикмахера
Лампа в этой примерочной позволяет посмотреть, как будет выглядеть одежда при разных типах освещения
В этом баре вы можете оставить мобильник, закрыть его на ключ и спокойно уйти
Тут можно выбрать книгу лишь по намеку о развитии сюжета, не зная автора и названия
Мостик для лягушек и других мелких животных, случайно упавших в бассейн
Оставив депозит всего в 25 центов, можно перекусить фруктом прямо в супермаркете
Когда в школе есть парковка для скейтбордов — это отлично
В Японии в туалете можно включить музыку, чтобы никто не слышал, что вы делаете в кабинке. Идеально для стеснительных
В супермаркете есть специальная полка для тех, кто передумал что-то брать у самой кассы
Этот кран с термометром — мечта многих
Специальная обувь для тех, кто устал танцевать в туфлях
Упаковка, которая показывает, на сколько стаканов вам хватит сока
Вендинговый автомат с цветами в холле больницы
Передвижная сауна в Будапеште. Для тех, кто хочет согреться в холода
Тетрадь с местом для хранения ручки, которая теперь точно не потеряется
Просто кокос с открывалкой
Фото на превью poppzE/reddit