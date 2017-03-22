16 случаев, когда мир оказался чертовски умен

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Есть такая категория идей — с одной стороны, они до ужаса просты, с другой — гениальны. Мы в AdMe.ru считаем людей, которые все-таки додумываются до этого всего, чрезвычайно крутыми. Поэтому спешим поделиться с вами новой порцией креативных решений.

Окошко для телефона в накидке. Теперь вы не заскучаете у парикмахера

Лампа в этой примерочной позволяет посмотреть, как будет выглядеть одежда при разных типах освещения

В этом баре вы можете оставить мобильник, закрыть его на ключ и спокойно уйти

Тут можно выбрать книгу лишь по намеку о развитии сюжета, не зная автора и названия

Мостик для лягушек и других мелких животных, случайно упавших в бассейн

Оставив депозит всего в 25 центов, можно перекусить фруктом прямо в супермаркете

Когда в школе есть парковка для скейтбордов — это отлично

В Японии в туалете можно включить музыку, чтобы никто не слышал, что вы делаете в кабинке. Идеально для стеснительных

В супермаркете есть специальная полка для тех, кто передумал что-то брать у самой кассы

Этот кран с термометром — мечта многих

Специальная обувь для тех, кто устал танцевать в туфлях

Упаковка, которая показывает, на сколько стаканов вам хватит сока

Вендинговый автомат с цветами в холле больницы

Передвижная сауна в Будапеште. Для тех, кто хочет согреться в холода

Тетрадь с местом для хранения ручки, которая теперь точно не потеряется

Просто кокос с открывалкой