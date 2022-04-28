16 случаев, когда дизайн оказался хоть и странным, но незабываемым

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Не всегда для творчества нужен особый талант или положительная оценка окружающих. Есть люди, которые что-то создают, абсолютно не обращая внимания на стандарты, стереотипы или общественные установки. Они дают волю фантазии и полагаются на свой вкус, каким бы специфическим он ни был.

Мы в AdMe.ru подобрали для вас наиболее яркие примеры творений, в которых сочетаются изюминка и странность.

Вот такой унитаз в отеле...

Это кресло в египетском стиле должно было казаться очень эффектным

Чехол в виде доски с закусками. А тарелка с оливками — это еще и держатель PopSocket

Когда очень хотел сэкономить место в доме

Почему ушки именно здесь?

Это должны были быть часы...

«Мама обожает этого котенка из ракушек»

И хотя это кресло из милых плюшевых мишек, выглядит оно жутковато

Кровать в виде старинной телеги

Диван, который должен был быть похожим на ладошки

«Мама „просто должна была“ купить эту огромную металлическую лампу на барахолке, „потому что она такая ужасная“»

Когда пытаешься сделать декор зеркала своими руками

Из чего только не придумают делать обувь!

Специфическая крышечка для стакана

«Увидел такую „посуду“ в рыбном ресторане»

Кто-то, видимо, слишком сильно любит джинсовые вещи