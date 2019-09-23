Пользователи сети вспомнили эпичные прозвища, которые им сложно забыть
Прозвища рождаются внезапно и бывают настолько меткими, что прицепляются к человеку на всю жизнь (даже если он этому совсем не рад). Если вам кажется, что у вас никогда не было клички, позвоните старым друзьям или одноклассникам, и они наверняка вспомнят пару ваших тайных имен, о которых вы могли и не подозревать.
Мы в AdMe.ru отлично потренировали свое чувство юмора благодаря историям о прозвищах. И вам предлагаем сделать это вместе с нами.
- Был у меня дядя Володя по фамилии Кораблев. А домашние его погоняли каким-то невыговариваемым именем. Мне, мелкой, казалось, что его кличут Самоваром. Только опять же вроде и не Самовар, а Самовара. Стало быть, самоваром-«женщиной». А потом папа мне рассказал. Был Вовик маленьким, и отдали его в детский сад. На запас приложили колготочек, носочков, трусиков, маечек. А все это было ужасным дефицитом. И крали детские вещички в садах просто невероятно как. И, чтобы хоть как-то обезопасить имущество, родители вышивали на вещах имя и фамилию своего чада. Детей в семье Кораблевых было много, мать вертелась как белка в колесе, поэтому вышивание на колготках поручили бабушке. Одна беда: бабушка была неграмотной. Но и тут выкрутились: на бумажке большими печатными буквами написали: «ВОВА КОРАБЛЕВ». Бабушка корпела над заданием всю ночь, но к утру на всех вещах красовалось: «ВКОВАВАРА». И пошел Вова в сад с «вковаварой», и ничего не украли. А попробуй укради такое. Так это прозвище к дяде и прилипло. А он не обижался — похохатывал вместе со всеми. © Akatcia / Pikabu
- В одном из постов про имена и дразнилки упоминался случай, когда Глеб и Антон были быстренько переименованы однокурсниками в Хлеб и Батон. На фоне этого вспомнился рассказ знакомой про то, как на их курсе появились две фифы, которых звали Галина и Лариса, но они, поджав губы и вздернув носы, настойчиво всем рекомендовали звать их не иначе как Лина и Лора. Однокурсники переглянулись, усмехнулись и, недолго думая, нарекли их Глина и Хлора. Ох и крику было! Но кликухи прилипли намертво до самого конца учебы. И не были забыты даже через несколько лет на встрече выпускников. © MedeyaLara / Pikabu
- У моей половинки есть знакомая Нина. Был период, когда та осознала, что имечко как-то не по фэншуй. И она сменила его на Оля. Через несколько лет одумалась и вернула «девичье» имя. Но прозвище Оленина держится до сего дня. © DrZolberg / Pikabu
- Дочь пришла расстроенная из садика: «У нас новый мальчик Антошка, он всем прозвища придумывает и потом дразнит». На следующий день приехали в сад, как раз в раздевалке мальчишка этот раздевается. С ним его папа. Подошел, познакомились. Отец такой общительный, позитивный.
— Я с Антошкой поговорю, конечно, но вы не делайте трагедию: это же дети — подразнятся и перестанут.
Вечером дочь спрашивает:
— Папа, а как прозвища придумываются?
— Нужно к имени прибавить первое созвучное слово. Например, Антошка-картошка.
На следующий день вечером звонок от папы Антона: судя по голосу, позитива поубавилось.
— Мы поговорили с сыном, он больше дразниться не будет, но и ваша дочь пусть больше не дразнится.
— Конечно. А как она его дразнит?
— Антон-картон. Мальчик расстроен, плачет, в сад идти не хочет.
— Успокойтесь. Это же дети — подразнят и забудут.
— Нам в школу через год. Не хватало, чтобы еще это прозвище прилипло.
— Конечно, моя дочь тоже в школу через год, может, даже в один класс попадут.
— Я вас понял.
Эх, Антошка, не с твоим именем прозвища раздавать... © Sibirskix / Пикабу
- У меня сына Костя зовут. Как-то в детстве из садика пришел в соплях: «Не хочу, чтобы меня Костя звали!» Выяснили, что его обзывают друзья Андрей и Виталик: «Костик — в попе хвостик». Говорю сыну: «Скажи им: „Виталик — в попе шарик“ и „Андрюха — в попе ухо“, и все». Вы бы видели, как у него глаза загорелись! Назавтра наши друзья были повержены в пух и прах и тема с обзывалками растаяла. © Лика
- У папы есть друзья со школьно-студенческих времен. Когда он про них что-то рассказывал, то называл их исключительно Свен и Роза. В детстве я была совершенно уверена, что так их и зовут. Когда они приходили в гости, называла их дядя Свен и дядя Роза. Им было весело, поэтому замечаний мне никто не делал. Свена назвали Свеном, потому что был в начале 80-х такой хоккеист известный — Свенсон, а дядя Свен в хоккей играть совсем не умел, хотя и пытался. А Роза, потому что все время улыбался («цветет, как майская роза»).
Есть еще один знакомый. У него из-за паралича какой-то мелкой мышцы одно веко немного опущено всегда, за это его зовут Хитрым.
В школе была учительница математики Буханка — потому что черствая.
- Самое крутое прозвище в своей жизни я слышал, когда был в гостях у друзей в Башкирии. Там был толстенный чувак, который балдел от группы 30 Seconds To Mars. И как-то раз ребята заметили, что этот толстый чел подкрасил себе глаза, типа как у солиста. А называть его стали Поджаред Котлето. © oukoupnique / Pikabu
- У нас во дворе жил мужик, который постоянно стоял у хлебной палатки и докапывался до всех покупателей одной и той же фразой: «Есть 50 копеечек?» Так вот, его прозвали Фифти Сент. fenz / Pikabu
- В бытность компьютерных клубов любили мы с друзьями погонять там в стрелялки. В один из таких дней сидим мы, человек 5 «школотронов» из 7-го класса и куча «старшиков», играем. Меня постоянно «убивал» один чувак (Ч), и его ник настолько примелькался, что я не придумал ничего лучше, чем через консольную команду поменять его позывной на svoloch’_skotina_zasranets.
«Это что за фигня?!» — разразился он возгласом на весь зал. Смотрю, он снова стал Terminator3000 (название условно). Я же сижу молчу. Вскоре снова ловлю выстрел от него же и опять меняю его ник, правда, в этот раз на более непристойное слово. Вновь крик негодования, и опять он сменил ник на Терминатора. Это все продолжалось с полчаса: мое убийство, смена ника туда-обратно, куча мата. Потом, видимо, чувак сильно от этого притомился и заорал на весь зал: «Если ты, пес шелудивый, еще раз поменяешь мне ник — я пройдусь по всем столам и найду тебя! Ты меня понял?»
Стало страшно, и ничего лучше я не придумал, как изменить его ник на izvini. © Spartleg / Pikabu
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Есть у меня один дальний знакомый. По паспорту он Олег, но друзья зовут его Погранец. Соответственно, я был на 100 % уверен, что он пограничник, как минимум бывший, раз кликуха такая. И вот однажды я спросил:
— А ты еще служишь?
— В смысле?
— Ну ты разве не в армии служишь?
— Не-е-е, тьфу три раза. Я в рекламе работаю и вообще к строевой не годен.
— Хм, а я думал тебя Погранцом зовут, потому что на границе по заставам побегал.
— Да не, это у меня в универе крыша съехала. Переучился. Мне диагноз поставили «пограничное расстройство психики». Ну так и повелось. © DrZolberg / Pikabu
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Повадился как-то один мужик в магазине продукты красть. Написали на него в полицию заявление, записи с камер предоставили. И вот после проделанной работы ловят сотрудники полиции товарища на выходе из магазина за руку, просят проследовать для разбирательства. Мужик упирается. Ничего я, говорит, не крал. Ему говорят: «Нет же, крал. Сейчас мы записи тебе покажем, и ты тоже увидишь, что крал». Мужик начинает вырываться, руками размахивать. И тут, как в сказке, из правого рукава вылетает палка колбасы. Полицейские на нее показывают: вот же, говорят, мы тебе о чем. Мужик: «Нет, не знаю, как она туда попала, это не мое». И снова руками машет, буйствует. Взмахивает левой рукой — и оттуда еще одна палка колбасы вылетает. Так мужик и получил погоняло Царевна-Лебедь. © davy4to / Pikabu
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Олег. Его называли Хьюстон, хотя никакого отношения к этому городу и к США он не имел. И новый начальник какое-то время не мог понять, откуда такое прозвище. Но однажды, в понедельник с утра, Олег позвонил начальнику:
— Я сегодня не смогу выйти. У меня проблемы!
И начальнику все стало ясно. © shabaev / Pikabu
- Работал у нас в цехе паренек, ничем не примечательный. Работал очень добросовестно, без суеты и лишних споров — из него вообще слова не вытянуть было. Совсем немногословен человек. В общем, прозвали его Тамада. © DrHaza / Pikabu
- В 1987 году 25 школьников (и я в том числе) из моей средней школы (Казахстан) были поощрены бесплатной поездкой в Ленинград. Стоим перед Эрмитажем в огромной очереди, гиды ругаются: мы ждем уже второй час. И тогда один из наших парней, Серега, подошел к женщине-администратору и сказал: «Мы уже второй час стоим, а у нас, между прочим, вьетнамец в делегации!» Женщина всполошилась: «Где он?» Сергей указал на единственного паренька-казаха в нашей группе, Манаса, который действительно, как всем сразу показалось, смахивал на вьетнамца. Администратор придирчиво уставилась на Манаса и строго спросила: «Ты, что ли, вьетнамец?» Тот не растерялся и выдал тираду на казахском языке: «Кезекте тұрудан шаршағаным сонша вьетнам да, жапон да болуға келісемін („Я так устал стоять в очереди, что готов побыть не только вьетнамцем, но и японцем“)». Наступила пауза. «Маша, — крикнула женщина, — пропустите эту группу скорее — тут вьетнамец!» Под завистливые взгляды других ожидающих мы проскользнули в здание музея. Само собой, прозвище Вьетнамец закрепилось за Манасом навсегда. © vansergeich / Pikabu
- Рассказала моя подруга: «Провожают меня в прихожей бабушка и дедушка. Деду — 80, а бабуле — 78. Живут вместе больше 55 лет. Бабушка говорит: „Совсем забыли тебе рассказать! Дедуля придумал мне новое прозвище, очень романтичное. Совсем как греческая богиня я теперь!“ Дед смущенно: „Не стоит, перестань“. Бабушка: „Ну скажи! Пусть внучка знает, какая мы счастливая пара!“ Дед соглашается, принимает позу ловеласа, поглаживая бороду и вздернув бровь, произносит: „ДЕМЕНЦИЯ“. А бабуля прыгает и хлопает в ладоши... Я так и не решилась спросить, шутят они или нет». © picabuuser / Pikabu
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А какие чужие прозвища вызывали восторг у вас?