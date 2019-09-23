Пользователи сети вспомнили эпичные прозвища, которые им сложно забыть

У нас во дворе жил мужик, который постоянно стоял у хлебной палатки и докапывался до всех покупателей одной и той же фразой: «Есть 50 копеечек?» Так вот, его прозвали Фифти Сент. fenz / Pikabu

В бытность компьютерных клубов любили мы с друзьями погонять там в стрелялки. В один из таких дней сидим мы, человек 5 «школотронов» из 7-го класса и куча «старшиков», играем. Меня постоянно «убивал» один чувак (Ч), и его ник настолько примелькался, что я не придумал ничего лучше, чем через консольную команду поменять его позывной на svoloch’_skotina_zasranets.

«Это что за фигня?!» — разразился он возгласом на весь зал. Смотрю, он снова стал Terminator3000 (название условно). Я же сижу молчу. Вскоре снова ловлю выстрел от него же и опять меняю его ник, правда, в этот раз на более непристойное слово. Вновь крик негодования, и опять он сменил ник на Терминатора. Это все продолжалось с полчаса: мое убийство, смена ника туда-обратно, куча мата. Потом, видимо, чувак сильно от этого притомился и заорал на весь зал: «Если ты, пес шелудивый, еще раз поменяешь мне ник — я пройдусь по всем столам и найду тебя! Ты меня понял?»

Стало страшно, и ничего лучше я не придумал, как изменить его ник на izvini. © Spartleg / Pikabu

Есть у меня один дальний знакомый. По паспорту он Олег, но друзья зовут его Погранец. Соответственно, я был на 100 % уверен, что он пограничник, как минимум бывший, раз кликуха такая. И вот однажды я спросил:

— А ты еще служишь?

— В смысле?

— Ну ты разве не в армии служишь?

— Не-е-е, тьфу три раза. Я в рекламе работаю и вообще к строевой не годен.

— Хм, а я думал тебя Погранцом зовут, потому что на границе по заставам побегал.

— Да не, это у меня в универе крыша съехала. Переучился. Мне диагноз поставили «пограничное расстройство психики». Ну так и повелось. © DrZolberg / Pikabu

Повадился как-то один мужик в магазине продукты красть. Написали на него в полицию заявление, записи с камер предоставили. И вот после проделанной работы ловят сотрудники полиции товарища на выходе из магазина за руку, просят проследовать для разбирательства. Мужик упирается. Ничего я, говорит, не крал. Ему говорят: «Нет же, крал. Сейчас мы записи тебе покажем, и ты тоже увидишь, что крал». Мужик начинает вырываться, руками размахивать. И тут, как в сказке, из правого рукава вылетает палка колбасы. Полицейские на нее показывают: вот же, говорят, мы тебе о чем. Мужик: «Нет, не знаю, как она туда попала, это не мое». И снова руками машет, буйствует. Взмахивает левой рукой — и оттуда еще одна палка колбасы вылетает. Так мужик и получил погоняло Царевна-Лебедь. © davy4to / Pikabu