16 сложностей, с которыми приходится сталкиваться высоким людям. И как-то с этим жить

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Высокие парни и девушки часто привлекают внимание окружающих, так как выглядят величественными и статными. Вот только мало кто догадывается, что в жизни им приходится несладко, ведь они вынуждены пользоваться вещами, предназначенными для людей среднестатистического роста. Например, они не видят себя в зеркалах в общественных заведениях; им неудобно водить машину, мыть посуду, готовить и даже принимать ванну.

Это лишь некоторые трудности, с которыми людям выше среднего роста приходится мириться. Мы в AdMe.ru выяснили, какие еще проблемы они вынуждены преодолевать.

1. Шлевки на джинсах так и норовят зацепиться за дверные ручки

«Когда я иду мимо двери, очень часто мои джинсы цепляются за ручку. И это очень бесит. Мой рост 190,5 см. По-моему, это идеальный рост для таких ловушек».

2. Посуду приходится мыть, стоя на коленях: так хоть немного удобнее

«Моему брату приходилось мыть посуду, стоя на коленях».

3. А вот стоять на коленях у плиты опасно. Но если встать в полный рост, то ничего не видно из-за вытяжки

«Я „обожаю“ готовить и не видеть свою еду».

4. В тесных фитнес-залах с низкими потолками особо не позанимаешься. Ну если только как-нибудь изловчиться

«Мой рост 208 см. Я слишком высокий для фитнес-центра этого отеля».

5. Найти джинсы нужной длины практически невозможно

«Мне не нужно покупать укороченные джинсы: все джинсы для меня и так уже укороченные».

6. В зеркало всегда видно только грудь и нижнюю часть тела

«Мне видно только мою грудь. „Отличное“ зеркало в отеле».

Вообще низко висящее зеркало — больная тема для высоких людей

7. Да и чтобы руки высушить, приходится наклоняться или приседать

«Благодаря сушилкам для рук я могу поприседать в течение дня».

8. О крутых спортивных автомобилях приходится только мечтать

«Почему у меня не может быть хороших вещей?»

9. Да и в обычных машинах сидеть за рулем неудобно

«Мой рост 216 см. Я едва помещаюсь за рулем Renault Clio II, на котором доставляю еду».

10. В машине даже воду из бутылки без труда не попьешь

11. Одежда оверсайз совсем не оверсайз

«Толстовка оверсайз на модели и на мне».

12. Невозможно нормально принять душ

13. В транспорте никогда не хватает пространства для ног

14. Вот так приходится выгибаться в туалетах самолетов

«Мой рост всего 188 см».

15. Банкоматы находятся на уровне коленей

«Мой рост 216 см. Этот банкомат находится настолько низко, что мне пришлось снимать деньги, сидя на корточках».

16. Иногда в кафе случаются подобные казусы

«Я лишь пыталась насладиться обедом со своим мужем...»