16 ситуаций, в которых люди открыли новый уровень изобретательности
Человеческое воображение не знает границ. Там, где одни люди видят просто забор или просто горшок, другие используют свою смекалку на все сто и выдумывают что-то поистине необычное и оригинальное. Некоторые пользователи интернета с гордостью делятся своими гениальными изобретениями, которые они создали, приложив немного фантазии.
AdMe.ru нашел 16 фотографий, которые показывают, что в жизни любого человека есть место креативу и смекалке.
1. «Местный бар начал использовать макароны вместо пластиковых соломинок»
2. «Моя мама сделала UNO-пояс»
3. «Я нарисовал и приклеил на забор персонажей „Царя горы“»
4. Ящик с книгами на чьей-то лужайке
5. Невероятный гидроцикл
6. «Являюсь ли я теперь сертифицированным злодеем?»
7. Деньги потрачены не зря
Надпись на экране: «Счастливого развода. Макс снова в игре!»
8. Кое-кто прибыл из будущего
9. Ступеньки в больнице сообщают, сколько вы сожгли калорий, пока поднимались
10. Кепка с волосами
11. Там, где один видит заднюю часть автомобиля, другой видит чистый холст
12. Вот уж точно маникюр с индивидуальным подходом
13. «Я нашел 100 000 песо (примерно $ 100) на полу, но оказалось, что это рекламная листовка»
14. «Костюм этого мужчины состоит из 333 мягких игрушек и весит 12 кг»
15. «Я рисую буквами и цифрами, используя старые печатные машинки. Здесь я изобразил лондонский горизонт»
16. Кто-то нарисовал Мону Лизу пылью, скопившейся на кузове грузовика
У вас есть какая-нибудь созданная собственными руками вещь, которой вы гордитесь? А если имеются фотографии таких предметов или изобретений, поделитесь ими с нами.
Фото на превью LorenzoXiaoqi / Reddit
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