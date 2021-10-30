16 ситуаций, в которых люди открыли новый уровень изобретательности

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Человеческое воображение не знает границ. Там, где одни люди видят просто забор или просто горшок, другие используют свою смекалку на все сто и выдумывают что-то поистине необычное и оригинальное. Некоторые пользователи интернета с гордостью делятся своими гениальными изобретениями, которые они создали, приложив немного фантазии.

AdMe.ru нашел 16 фотографий, которые показывают, что в жизни любого человека есть место креативу и смекалке.

1. «Местный бар начал использовать макароны вместо пластиковых соломинок»

2. «Моя мама сделала UNO-пояс»

3. «Я нарисовал и приклеил на забор персонажей „Царя горы“»

4. Ящик с книгами на чьей-то лужайке

5. Невероятный гидроцикл

6. «Являюсь ли я теперь сертифицированным злодеем?»

7. Деньги потрачены не зря

Надпись на экране: «Счастливого развода. Макс снова в игре!»

8. Кое-кто прибыл из будущего

9. Ступеньки в больнице сообщают, сколько вы сожгли калорий, пока поднимались

10. Кепка с волосами

11. Там, где один видит заднюю часть автомобиля, другой видит чистый холст

12. Вот уж точно маникюр с индивидуальным подходом

13. «Я нашел 100 000 песо (примерно $ 100) на полу, но оказалось, что это рекламная листовка»

14. «Костюм этого мужчины состоит из 333 мягких игрушек и весит 12 кг»

15. «Я рисую буквами и цифрами, используя старые печатные машинки. Здесь я изобразил лондонский горизонт»

16. Кто-то нарисовал Мону Лизу пылью, скопившейся на кузове грузовика