16 ситуаций, когда клининг подарил широкий спектр эмоций — от восхищения до возмущения

Для нас является привычным то, что в отельных номерах, на работе и в общественных местах убирает специальный персонал. Многие вызывают клининговую службу и на дом, чтобы сэкономить силы и время. В обоих случаях нередко происходят истории, которые уже никогда не получится стереть из памяти: как милые (когда заботятся даже о твоих игрушках или вычурно оформляют туалетную бумагу и салфетки), так и вызывающие смущение либо возмущение.

Мы в AdMe.ru надеемся, что положительных примеров из этой статьи хватит для того, чтобы не отбить у вас желание иногда поберечь силы и вызвать специальный персонал домой или в офис. А в конце вас ждет бонус об отношении домашних питомцев к таким людям в доме.

«Уборщики оставили в таком виде всю туалетную бумагу в доме...»

«Женщина-клинер каждую неделю оставляет решетки вот так»

Все условия нужно проговаривать максимально четко

«Клинер делает диораму из моих мягких игрушек каждый раз, когда убирает в комнате»

Коты должны помогать выбирать подходящих работников

«И за такую уборку сотрудники клининга просили чаевые...»

«Кто вообще кладет так новые рулоны? Уборщица в офисе делает так с самого начала моей работы здесь»

«Сотрудница клининга уложила моего малыша Йоду»

Клинеры часто не оправдывают ожиданий

«Вот в каком виде сотрудник клининга оставил нашу коробку с салфетками»

Опытные клинеры знают, как общаться с высокомерными клиентами

Работаю в клининговой компании 5-й год. Убираю в квартирах. Одну квартиру убираю года 3, все хорошо, доброжелательная хозяйка. С ее мужем ни разу не сталкивалась. И вот однажды приходит он. Видимо, у мужика был тяжелый день. Он начал докапываться: вот, мол, бабы все корыстные и от мужика им только деньги нужны. И рассказывает, что он такой крутой, что может себе хоть что позволить. Достал! Я ему говорю: «У вас дома нет ни одной книги, и вы ходите в дырявых трусах». Пафос у него пропал моментально. © Подслушано / Ideer

«После уборки в отельном номере оставили шоколадку в виде пылесоса»

«Моя дочь работает в доме престарелых, где очень не хватает персонала. Ей приходится не только убирать, но и работать за ноутбуком, поэтому ее передвижное рабочее место выглядит вот так»

Когда происходит разрыв шаблона

Работаю в офисе, но подрабатываю у друга в клининговой компании. Как-то задержался на работе и не успел заехать домой переодеться. В итоге в деловом костюме и в перчатках мыл полы и собирал лепестки роз прямо с кровати у молодой пары, когда те были в халатах. © Подслушано / Ideer

«Моя домработница сбила с полки 2 собранных набора Lego стоимостью несколько сотен долларов и ушла, ничего не сказав»

«Клининг — это по-прежнему лучшее из того, что со мной случалось»

Бонус: «Домой прислали клинера-мужчину, и Борис решил переждать это дело за шторкой»