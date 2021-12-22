16 штуковин, при виде которых сразу возникает мысль: «И почему раньше это не придумали?»

В мире миллионы хороших задумок так и не воплощаются в жизнь. А от воплощения некоторых в итоге не получается ни пользы, ни красоты. Но есть люди, которые выполняют свою работу так, словно хотят позаботиться о каждом человеке. Например, кто-то потрудился над упаковкой, благодаря которой не требуются весы; кто-то — над биркой, при отрезании которой не расходится шов; а кто-то — над эскалатором, по которому легко спустить тележку с продуктами.

Мы в AdMe.ru любим, когда люди, создавая что-то новое, совершенствуют привычные вещи с заботой о других.

У этой банки есть ручка, так что после того, как соус закончится, у вас останется кружка

«Вот как наш мастер по наклейке обоев скрыл вентиляционное отверстие»

В этой куртке есть небольшое отверстие, сквозь которое можно посмотреть на часы

Этот рычаг в самолете сделан в форме колеса, чтобы можно было избежать случайного нажатия

В этом парке в Мексике есть качели для людей в инвалидных колясках

Эскалатор для тележек с покупками

На упаковке с макаронами есть кружки, благодаря которым можно отмерить нужное количество продукта без весов

Эта посудомойка показывает, сколько осталось времени до окончания цикла мытья

«В моем новом изголовье есть потайной отсек»

В этой больнице есть круглосуточный автомат с полезной едой

В Великобритании можно купить замороженное картофельное пюре в гранулах

Футболка рабочего служит еще и предупреждающим знаком

«Пожалуйста, воспользуйтесь другой дверью».

Благодаря этим хитрым бретелькам платья никто не увидит лямки от бюстгальтера

Кухонные щипцы, которые не оставляют на столе следы от еды

«Обнаружил такую вешалку в магазине одежды»

«Да». «Может быть». «Нет».

От такой бирки на бюстгальтере избавиться гораздо проще, чем от обычной