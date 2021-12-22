16 штуковин, при виде которых сразу возникает мысль: «И почему раньше это не придумали?»
В мире миллионы хороших задумок так и не воплощаются в жизнь. А от воплощения некоторых в итоге не получается ни пользы, ни красоты. Но есть люди, которые выполняют свою работу так, словно хотят позаботиться о каждом человеке. Например, кто-то потрудился над упаковкой, благодаря которой не требуются весы; кто-то — над биркой, при отрезании которой не расходится шов; а кто-то — над эскалатором, по которому легко спустить тележку с продуктами.
Мы в AdMe.ru любим, когда люди, создавая что-то новое, совершенствуют привычные вещи с заботой о других.
У этой банки есть ручка, так что после того, как соус закончится, у вас останется кружка
«Вот как наш мастер по наклейке обоев скрыл вентиляционное отверстие»
В этой куртке есть небольшое отверстие, сквозь которое можно посмотреть на часы
Этот рычаг в самолете сделан в форме колеса, чтобы можно было избежать случайного нажатия
В этом парке в Мексике есть качели для людей в инвалидных колясках
Эскалатор для тележек с покупками
На упаковке с макаронами есть кружки, благодаря которым можно отмерить нужное количество продукта без весов
Эта посудомойка показывает, сколько осталось времени до окончания цикла мытья
«В моем новом изголовье есть потайной отсек»
В этой больнице есть круглосуточный автомат с полезной едой
В Великобритании можно купить замороженное картофельное пюре в гранулах
Футболка рабочего служит еще и предупреждающим знаком
«Пожалуйста, воспользуйтесь другой дверью».
Благодаря этим хитрым бретелькам платья никто не увидит лямки от бюстгальтера
Кухонные щипцы, которые не оставляют на столе следы от еды
«Обнаружил такую вешалку в магазине одежды»
«Да». «Может быть». «Нет».
От такой бирки на бюстгальтере избавиться гораздо проще, чем от обычной
А вам встречались вещи, которые были созданы с таким же уровнем заботы о потребителе?
Фото на превью LilyBriscoeBot / Reddit
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