16 штуковин, о назначении которых догадаются далеко не все
Когда мы были маленькими, на наши бесконечные вопросы «А что это такое?» отвечали взрослые. Сейчас, увидев что-то непонятное и захотев узнать о его назначении, мы, скорее всего, зададим вопрос в интернете.
Именно так и сделали герои подборки AdMe.ru. Они опубликовали фото своих находок в специальных группах на сайте Reddit и удовлетворили свой интерес.
1. «Мама попросила узнать, что это»
2. «Заказывал на Amazon флюс, а мне прислали это. Кто-нибудь знает, что это такое?»
3. «Нашел это под мойкой в ванной»
Ответ: Такое приспособление часто используют в качестве опоры растений, в частности орхидей.
4. «Для чего нужна такая необычная чашка из Японии?»
5. «Обнаружил это в доме дедушки»
Ответ: Так выглядит комплект насадок для швейной машинки конца 1800-х годов.
6. «Что за алюминиевые детали? Они уже много лет находятся в кабинете робототехники моей старшей школы, и никто не знает, для чего они нужны»
Ответ: Это угловые соединители для сборки небольшой рамы шасси.
7. «Для чего нужен такой деревянный инструмент?»
8. «Эту рыбку моему парню вручили вместе с чехлом для телефона»
Ответ: На нее можно накрутить наушники или шнур от зарядки, чтобы они не путались.
9. «Из Рима, без всякого запроса, мне прислали вот такие детали»
Ответ: Это детали к мотоциклу.
10. «Пожилой мужчина с работы сказал: „Я знаю, что это такое“. В моей татуировке есть какой-то скрытый смысл?»
11. «Для чего нужен этот странно выглядящий предмет мебели?»
12. «Неизвестный мне предмет из 50-х годов»
Ответ: Перед вами старая точилка для ножей.
13. «Остановился в съемной квартире. В вентиляционном отверстии горит зеленый свет. Почему?»
Ответ: Скорее всего, это стерилизационная УФ-лампа. Убивает микробы и вирусы, предотвращает появление плесени.
14. «Что это за металлическая вещь с чем-то вроде ручки наверху?»
Ответ: Она используется для переноски дров.
15. «Это находится на кухне в элитном доме. Что за штука?»
Ответ: Это электрическая водяная баня.
16. «Нашел это в ванной пожилой женщины. Внизу дырка. Понятия не имею, для чего она использует эту штуку»
Вам приходилось находить предметы, о назначении которых вы не догадывались?