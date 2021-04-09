16 штуковин, о назначении которых догадаются далеко не все

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Когда мы были маленькими, на наши бесконечные вопросы «А что это такое?» отвечали взрослые. Сейчас, увидев что-то непонятное и захотев узнать о его назначении, мы, скорее всего, зададим вопрос в интернете.

Именно так и сделали герои подборки AdMe.ru. Они опубликовали фото своих находок в специальных группах на сайте Reddit и удовлетворили свой интерес.

1. «Мама попросила узнать, что это»

Ответ: Это держатель лезвия для измельчителя продуктов.

2. «Заказывал на Amazon флюс, а мне прислали это. Кто-нибудь знает, что это такое?»

Ответ: Вам прислали защитные уголки для стяжных ремней.

3. «Нашел это под мойкой в ванной»

Ответ: Такое приспособление часто используют в качестве опоры растений, в частности орхидей.

4. «Для чего нужна такая необычная чашка из Японии?»

5. «Обнаружил это в доме дедушки»

Ответ: Так выглядит комплект насадок для швейной машинки конца 1800-х годов.

6. «Что за алюминиевые детали? Они уже много лет находятся в кабинете робототехники моей старшей школы, и никто не знает, для чего они нужны»

Ответ: Это угловые соединители для сборки небольшой рамы шасси.

7. «Для чего нужен такой деревянный инструмент?»

Ответ: С его помощью придают форму рису. Так подача блюда получается красивее.

8. «Эту рыбку моему парню вручили вместе с чехлом для телефона»

Ответ: На нее можно накрутить наушники или шнур от зарядки, чтобы они не путались.

9. «Из Рима, без всякого запроса, мне прислали вот такие детали»

Ответ: Это детали к мотоциклу.

10. «Пожилой мужчина с работы сказал: „Я знаю, что это такое“. В моей татуировке есть какой-то скрытый смысл?»

Ответ: Похожие изображения луны рисуют возле символа с всевидящим оком.

11. «Для чего нужен этот странно выглядящий предмет мебели?»

Ответ: Это эргономичное кресло, на котором можно сидеть на коленях.

12. «Неизвестный мне предмет из 50-х годов»

Ответ: Перед вами старая точилка для ножей.

13. «Остановился в съемной квартире. В вентиляционном отверстии горит зеленый свет. Почему?»

Ответ: Скорее всего, это стерилизационная УФ-лампа. Убивает микробы и вирусы, предотвращает появление плесени.

14. «Что это за металлическая вещь с чем-то вроде ручки наверху?»

Ответ: Она используется для переноски дров.

15. «Это находится на кухне в элитном доме. Что за штука?»

Ответ: Это электрическая водяная баня.

16. «Нашел это в ванной пожилой женщины. Внизу дырка. Понятия не имею, для чего она использует эту штуку»

Ответ: С помощью этой вещи можно полить домашние растения.