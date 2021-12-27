16 чумовых вещей, при виде которых хочется воскликнуть: «Просто возьмите мои деньги!»
Есть люди, которые к каждой покупке подходят ответственно и тщательно обдумывают, так ли им нужна эта вещь. Но иногда даже у рациональных личностей возникает непреодолимое желание купить какую-нибудь милую побрякушку, чтобы порадовать себя любимого. Будь то диковинная ваза для цветов или очаровательный ночник.
Мы в AdMe.ru отыскали предметы, увидев которые хочется немедленно заполучить их себе.
«Пришла моя ваза в форме сердца!»
«Возможно, я совершила свою лучшую самостоятельную взрослую покупку»
«Смотрите, какой у меня ночник. Я восхищен»
«Обожаю свое зеркало»
«Купила на AliExpress клавиатуру с мышью. Просто не могу, какое все красивое!»
«Моя кухонная утварь, к которой я ни разу не прикоснулась, потому что не умею готовить»
«Эта чашка была моей лучшей (ненужной) покупкой»
«Мое лучшее приобретение в жизни»
«Я в восторге от начозавра»
«Итак, мне подарили новый держатель для ручки»
«Моя лучшая покупка на AliExpress»
- Не знаю зачем... но мне срочно надо. © Moonhalf / Twitter
«Купила ее на прошлой неделе»
«У меня даже туалетный ершик должен быть милым»
«Моя лучшая покупка»
«Я купила в магазине Давида и сделала с ним это»
«Только переехала и купила вот такую табличку. Теперь чувствую себя как дома»
«Уходи».
А вы позволяете себе спонтанные покупки? Покажите вещь, которую купили не раздумывая.
Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью baedotdoe / Twitter
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