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16 чумовых вещей, при виде которых хочется воскликнуть: «Просто возьмите мои деньги!»

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Есть люди, которые к каждой покупке подходят ответственно и тщательно обдумывают, так ли им нужна эта вещь. Но иногда даже у рациональных личностей возникает непреодолимое желание купить какую-нибудь милую побрякушку, чтобы порадовать себя любимого. Будь то диковинная ваза для цветов или очаровательный ночник.

Мы в AdMe.ru отыскали предметы, увидев которые хочется немедленно заполучить их себе.

«Пришла моя ваза в форме сердца!»

«Возможно, я совершила свою лучшую самостоятельную взрослую покупку»

«Смотрите, какой у меня ночник. Я восхищен»

«Обожаю свое зеркало»

«Купила на AliExpress клавиатуру с мышью. Просто не могу, какое все красивое!»

«Моя кухонная утварь, к которой я ни разу не прикоснулась, потому что не умею готовить»

«Эта чашка была моей лучшей (ненужной) покупкой»

«Мое лучшее приобретение в жизни»

«Я в восторге от начозавра»

«Итак, мне подарили новый держатель для ручки»

«Моя лучшая покупка на AliExpress»

«Купила ее на прошлой неделе»

«У меня даже туалетный ершик должен быть милым»

«Моя лучшая покупка»

«Я купила в магазине Давида и сделала с ним это»

«Только переехала и купила вот такую табличку. Теперь чувствую себя как дома»

«Уходи».

А вы позволяете себе спонтанные покупки? Покажите вещь, которую купили не раздумывая.

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью baedotdoe / Twitter
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