16 чумовых вещей, при виде которых хочется воскликнуть: «Просто возьмите мои деньги!»

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Есть люди, которые к каждой покупке подходят ответственно и тщательно обдумывают, так ли им нужна эта вещь. Но иногда даже у рациональных личностей возникает непреодолимое желание купить какую-нибудь милую побрякушку, чтобы порадовать себя любимого. Будь то диковинная ваза для цветов или очаровательный ночник.

Мы в AdMe.ru отыскали предметы, увидев которые хочется немедленно заполучить их себе.

«Пришла моя ваза в форме сердца!»

«Возможно, я совершила свою лучшую самостоятельную взрослую покупку»

«Смотрите, какой у меня ночник. Я восхищен»

«Обожаю свое зеркало»

«Купила на AliExpress клавиатуру с мышью. Просто не могу, какое все красивое!»

«Моя кухонная утварь, к которой я ни разу не прикоснулась, потому что не умею готовить»

«Эта чашка была моей лучшей (ненужной) покупкой»

«Мое лучшее приобретение в жизни»

«Я в восторге от начозавра»

«Итак, мне подарили новый держатель для ручки»

«Моя лучшая покупка на AliExpress»

Не знаю зачем... но мне срочно надо. © Moonhalf / Twitter

«Купила ее на прошлой неделе»

«У меня даже туалетный ершик должен быть милым»

«Моя лучшая покупка»

«Я купила в магазине Давида и сделала с ним это»

«Только переехала и купила вот такую табличку. Теперь чувствую себя как дома»

«Уходи».

А вы позволяете себе спонтанные покупки? Покажите вещь, которую купили не раздумывая.

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.