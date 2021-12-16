16 школьников, которые учились в таких условиях, что им бы надо было выдавать молоко за вредность

Наверняка вы тоже слышали фразу «Вот вырастешь — будешь вспоминать школу и скучать». Ну, с этим можно поспорить. Конечно, ностальгия по веселым проказам одноклассников и душевным учителям тоже бывает. Но ведь полно историй, когда во время учебы все шло не так гладко, как бы хотелось.