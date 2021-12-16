16 школьников, которые учились в таких условиях, что им бы надо было выдавать молоко за вредность
Наверняка вы тоже слышали фразу «Вот вырастешь — будешь вспоминать школу и скучать». Ну, с этим можно поспорить. Конечно, ностальгия по веселым проказам одноклассников и душевным учителям тоже бывает. Но ведь полно историй, когда во время учебы все шло не так гладко, как бы хотелось.
Мы в AdMe.ru прошерстили соцсети и нашли воспоминания о школе, которые бывшие ученики хотели бы забыть, как страшный сон.
- Я в школе на вопрос учительницы русского языка о том, кто живет в африканской стране, ответил: «Житель государства Конго». А она говорит, мол, неправильно. Ее не устроили ответы «гражданин государства Конго» и «браззавилец» — там столица Браззавиль. Она требовала назвать одним словом. А каким? Конговец? Конгочанин? Она и сама не знала. А вот учительница географии сразу сказала: «В Конго живет конголезец». © TheTavrist / AdMe
- В нашей школе девочкам было запрещено носить одежду без рукавов. Чтобы мальчики не увидели ничего «такого». В то же время учительницы носили платья с открытыми плечами. Так что, этого мальчики не увидят? Чушь собачья! © Elle Grayhem / Quora
- Я писал быстро, но разборчиво. Однако учитель решил рассказать всему классу, что я пишу как курица лапой. Месяцами я терпел насмешки от учителя и одноклассников. © Colin Terry / Quora
- Учительница сказала, раз на контрольной мои ответы и ответы соседа по парте одинаковые, она ставит нам обоим двойку. Я была потрясена. Я не списывала! За что меня наказывают?! Наверняка был какой-то другой способ проверить наши знания. Это случилось в 4-м или 5-м классе, но я зла по сей день. © Mal Budhan / Quora
- Завистливые одноклассницы устроили мне бойкот. Это когда твое имя поливают грязью, ты все время слышишь шепотки в спину, но никто с тобой даже не здоровается. Причина: я якобы списывала. Смешно: списывали у нас многие, но я училась хорошо, и мне это было попросту не надо. Никто мне не поверил, классная не вмешалась. Я поменяла школу, о чем ни капли не жалею.
- Диалоги с мамой:
— Мне тренер сказал, что я лучшая.
— Он всем так, наверное, говорит, секция бесплатная же.
— Я пятерку получила.
— Как и остальные, наверное. © shipper_*ipper / Twitter
- Дружелюбие одноклассников резко повышалось перед какой-нибудь контрольной, особенно по английскому. Все вдруг хотели сидеть со мной за одной партой. Когда я печально говорила, что нас могут поймать при списывании, и предлагала вместе разобраться в правилах языка, их лица становились кислыми.
- К нам пришел именитый учитель музыки — взрослые его боготворили. Но он мог устроить разнос за опоздание или «неправильную», по его мнению, одежду. Разделил класс на любимчиков и изгоев. Как-то у нас был долгий концерт и учитель заставил хор все время стоять. Ребенок упал в обморок, а он разозлился: мол, это испортило выступление. © cowabunga_kawi / Reddit
- У нас была учительница, которая не разрешала мальчикам и девочкам сидеть за одной партой. Все были рассажены мальчик-мальчик и девочка-девочка. © demongirltami / Reddit
- Меня гнобили учителя. Когда я одна из класса прочитала и пересказала на уроке по требованию учителя сложную книгу — «Котлован» Платонова, мне в ответ: «Ну что, теперь до пенсии будешь гордиться?» Написала выпускное сочинение на 5/5. Мне сказали: «Раз такая умная, значит, ночью после экзамена напиши еще одно, а твое мы отдадим своему кандидату на медаль». Я не написала, со скандалом отдали на комиссию мое сочинение, медаль получила. © sonimaro / Pikabu
- Когда я был во 2-м классе, моя учительница сказала: «Ты думаешь, что ты тут такой умный? Ну так знай, это не так!» Тогда это сломало меня. Я не понимал, за что она со мной так, и очень сильно переживал. Сейчас сам работаю учителем и стараюсь быть внимательным к детям. © Ryan Fan / Quora
- О-хо-хо, а у ребенка знакомых в школе учитель русского языка исправила букву «е» в слове «медведь». Получился «мидведь». Говорит, проверочное слово — «ми-и-ишка»! © Mochilla / Pikabu
- В 5-м классе учительница математики с чего-то невзлюбила меня. Однажды ей показалось, что я ее не слушаю, и она окрикнула меня. Я замер от страха. Но она решила, что я ее игнорирую, и выгнала из класса. Еще и письмо маме накатала. Мама назвала послание «зажигательным» и сказала, что не даст мне его прочитать, пока я не стану старше. Мне уже 20, и я до сих пор не знаю, что в том письме. © 47rohin / Reddit
- «Добрый день. Приглашаю вас, завтра в лицей, в 14:00, на беседу, по поводу успеваемости, вашего сына Матвея».
Все бы ничего, но приглашение получено для разговора с учителем русского языка. © mefagann / Pikabu
- Эх, мама убедила мою любимую учительницу физики не брать меня на олимпиаду, а взять кого-то другого, потому что не такая уж я и умная и на олимпиаде точно проиграю. Узнала я об этом позже, не понимая, почему не взяли, ведь я обожала физику и была первой по успеваемости. © spelltrophy / Twitter
- У меня была смешная история. В 6-м классе попалась сложная задача. Решали с папой. Он ее решил с помощью высшей математики, по-другому никак не получилось. И мы ждали результата. Как же он расстроился, когда мы получили пару! © Тата Олева / Facebook
А вы своих учителей вспоминаете добром или худом?
Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Поделиться этой статьёй