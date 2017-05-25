16 шикарных творений от гениев маркетинга

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Чтобы создать крутую рекламу, вовсе не обязательно иметь огромный бюджет. Куда важнее хорошая фантазия и отменное чувство юмора. AdMe.ru не смог пройти мимо этих шедевральных трюков от самих богов маркетинга. Предлагаем взглянуть на их творения прямо сейчас.

Мамы плохого не посоветуют

Предложение, от которого невозможно отказаться

50 очков Гриффиндору, если удастся взлететь

Пожелаем же продавцу терпения

Когда предприимчивость у тебя в крови

Продажники года уже ждут вас в своих магазинах

Коты — двигатели торговли

З — забота

«А точно не пахнет, да?»

Совет дня

Правильный заголовок — залог успеха

Для тех, у кого сердце на месте

Когда забыл указать одну ма-а-аленькую деталь

Слово босса — закон

Выход есть всегда

Пост в AdMe.ru без авокадо — плохой пост