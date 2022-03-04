16 шикарных колец, которые вызывают острое желание снова стать невестой

Предложение руки и сердца — особенный момент в жизни каждой пары. Мужчины, волнуясь, достают из-за пазухи заветную коробочку, ну а у девушек перехватывает дыхание от красоты кольца. Некоторые даже плачут от счастья, и мы без лишних слов их понимаем.

Само собой, о таком волнующем событии невозможно молчать, поэтому новоиспеченные невесты радостно показывают в сети фотографии своих изящных колец, а редакция AdMe.ru, не сдерживая растроганной улыбки, показывает эти фото вам.

«Он сделал предложение! Никогда раньше не рыдала от счастья, но сегодня это случилось»

«Родители моего жениха купили это кольцо, когда ему было 5 лет, чтобы в будущем он сделал предложение именно с ним. Оно такое необычное, восхищаюсь»

«Когда на него попадают лучи солнца, я замираю от восторга, даже фото не передает всей красоты»

«Я думала, мы просто пообедаем и сходим на фотосессию, а он сделал мне предложение!»

Не знаю, что красивее — кольцо или твои волосы. © Snugglepoof** / Reddit

«Плюсы быть хозяйкой суперспокойного песика — он с радостью побудет моделью для кольца»

«Я ждала этого целый год, и вот наконец могу показать свое прекрасное кольцо»

«Ну все, дождалась!»

«Всегда хотела кольцо с изумрудом, а мой жених настаивал на бриллианте. И вот что он подарил»

«Такое необычное кольцо было у моей свекрови. Оно символизирует взлеты и падения в жизни. Никогда не видела ничего подобного»

«Наконец и я дождалась. Встречаемся еще со школы, и вот перешли на новый этап отношений»

«Спустя 6 лет мы с парнем наконец помолвлены. Мы еще не успели рассказать родителям, так что похвастаюсь пока что вам»

«Мне потребовалось не так много времени, чтобы понять, что рядом со мной мой будущий муж. А вот на поиск кольца мечты ушли годы»

«Вместе 3 года, у нас 2 кролика и ипотека. Недавно я сказала „да“»

«Это старинное кольцо привезли из Ирландии. 1,12-каратный бриллиант заключен в платиновый ободок, украшенный еще 26 крошечными бриллиантами и ручной гравировкой. Оно примерно 1920 года»

«Любимый сделал предложение на пляже во время заката. Я до сих пор в восторге от того, что теперь ношу кольцо!»

«Не могу перестать на него пялиться»

Боже мой, да тебя невозможно за это винить. Оно прекрасно. © sustainablelove / Reddit