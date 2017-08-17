16 шедевров в школьных учебниках, созданных заскучавшими студентами

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Когда время на уроке тянется невообразимо долго, а учебник навевает скуку, ничего не остается, как сделать его чуточку интереснее. AdMe.ru собрал 16 художественных шедевров, которые создали учащиеся во время занятий на страницах учебников.

1. «Неандерталлика» — когда музыку любишь больше, чем историю

2. Математика стимулирует воображение и развивает пространственное мышление

3. Только творческая личность может увидеть в волосах птичку

4. Скучный портрет превращается в сцену из фильма

5. Когда все мысли только о танцах

6. И тут кто-то включил вентилятор

7. Любой уважающий себя самурай умеет делать крутые селфи

8. В наши дни каждый должен уметь делать селфи

9. Новая интерпретация привычных упражнений

10. Во время плавания может случиться всякое, каждый школьник это знает

11. До конца урока еще полчаса, но уже очень хочется есть

12. Тайные знаки и магические символы способны «оживить» самый скучный урок

13. Пищевая цепь

14. Компьютерные диски умерли, как и динозавры, — это все, что хотел сказать художник

15. На уроках физкультуры будьте особенно внимательны и осторожны

16. Такого игрока не хватает любой бейсбольной команде